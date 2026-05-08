Įkaitų drama Vokietijos banke baigėsi be nukentėjusiųjų

Pareigūnai įžengė į banko skyrių, tačiau įtariamųjų ten nerado. Tyrėjai dabar mano, kad „iškart po to, kai užrakino asmenis saugykloje, kaltininkas ar kaltininkai pasišalino iš įvykio vietos kol kas nežinomu būdu“.
Anksčiau penktadienį skelbta, kad banke įtariamieji penktadienį paėmė kelis įkaitus. Policija pranešime teigė, kad banko viduje, kaip manoma, yra „keli įkaitų pagrobėjai ir įkaitai“.
Manyta, kad tarp įkaitais laikomų asmenų yra grynųjų pinigų gabenimo transporto priemonės vairuotojas.
Įvykio vietoje dirbo gausios policijos pajėgos.
