 Įkaitų drama Vokietijos banke baigėsi be nukentėjusiųjų

Įkaitų drama Vokietijos banke baigėsi be nukentėjusiųjų

2026-05-08 16:42
BNS inf.

Vokietijos vakaruose esančiame Zincigo mieste esančiame banke penktadienį vykusi įkaitų drama baigėsi pareigūnams išlaisvinus du nenukentėjusius asmenis, tačiau įtariamieji paspruko, pranešė policija.

<span>Įkaitų drama Vokietijos banke baigėsi be nukentėjusiųjų</span>
Įkaitų drama Vokietijos banke baigėsi be nukentėjusiųjų / Scanpix nuotr.

Pareigūnai įžengė į banko skyrių, tačiau įtariamųjų ten nerado. Tyrėjai dabar mano, kad „iškart po to, kai užrakino asmenis saugykloje, kaltininkas ar kaltininkai pasišalino iš įvykio vietos kol kas nežinomu būdu“.

Anksčiau penktadienį skelbta, kad banke įtariamieji penktadienį paėmė kelis įkaitus. Policija pranešime teigė, kad banko viduje, kaip manoma, yra „keli įkaitų pagrobėjai ir įkaitai“.

Manyta, kad tarp įkaitais laikomų asmenų yra grynųjų pinigų gabenimo transporto priemonės vairuotojas.

Įvykio vietoje dirbo gausios policijos pajėgos.

Šiame straipsnyje:
Vokietija
banko apiplėšimas
įkaitai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų