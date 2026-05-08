Iranas kaltina JAV „neapgalvota karine avantiūra“

Iraniečiai „niekada nepasiduos spaudimui“, parašė A. Araghchi socialiniame tinkle „X“ po to, kai abi pusės apkaltino viena kitą dėl naktį Hormuzo sąsiauryje įvykusio susirėmimo.
Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant ketvirtadienį įvykusių susirėmimų ir, be kita ko, Irano atakos prieš tris JAV eskadrinius minininkus Hormuzo sąsiauryje, kurią jis pavadino „smulkmena“.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) kiek anksčiau pareiškė, kad Vašingtonas penktadienį tikisi sulaukti Irano atsakymo į JAV pasiūlymus dėl susitarimo užbaigti konfliktą.
„Tikimės jų atsakymo šiandien kuriuo nors metu (...). Tikrai tikiuosi, kad tai bus rimtas pasiūlymas“, – vizito Romoje metu žurnalistams sakė M. Rubio.
Naujausi komentarai