Irano valstybinė televizija: Europos šalys derasi su Teheranu dėl tranzito per Hormuzą

„Po Rytų Azijos šalių, ypač Kinijos, Japonijos ir Pakistano, laivų praplaukimo šiandien gavome informacijos, rodančios, kad europiečiai taip pat pradėjo derybas su Revoliucinės gvardijos kariniu jūrų laivynu“, siekdami gauti leidimą praplaukti, pranešė valstybinė televizija, nenurodydama, kurios tai šalys.
Iranas iš esmės blokuoja laivybą per šį labai svarbų sąsiaurį nuo vasario 28 dienos, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis Valstijomis ir Izraeliu. Nuo balandžio 8 dienos galioja trapios paliaubos.
Šio vandens kelio kontrolė sukrėtė pasaulines rinkas ir suteikė Teheranui didelį svertą, o Jungtinės Valstijos įvedė savo jūrų blokadą Irano uostams.
Taikos metu šiuo maršrutu gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų, taip pat kitų prekių.
Pastarosiomis dienomis Iranas leido praplaukti dešimtims laivų, taip pat ir iš Kinijos, „po susitarimo dėl Irano sąsiaurio valdymo protokolų“, sakoma Irano kariuomenės ideologinės atšakos – Revoliucinės gvardijos – pranešime.
Nuo karo pradžios Iranas ne kartą sakė, kad jūrų eismas per sąsiaurį „negrįš į prieškario būseną“, o praėjusį mėnesį pranešė gavęs pirmąsias pajamas iš mokesčių, kuriuos įvedė šiame vandens kelyje.
Irano parlamento nacionalinio saugumo komisijos vadovas Ebrahimas Azizi šeštadienį pareiškė, kad Iranas „parengė profesionalų mechanizmą eismui valdyti“ per sąsiaurį, ir pridūrė, kad jis bus „netrukus pristatytas“.
„Šiame procese naudos turės tik komerciniai laivai ir su Iranu bendradarbiaujančios šalys“, – pažymėjo jis ir pridūrė, kad „už specializuotas paslaugas bus renkami atitinkami mokesčiai“.
„Šis maršrutas liks uždarytas vadinamojo „Projekto „Laisvė“ operatoriams“, – sakė E. Azizi, turėdamas omenyje laikiną JAV karinę operaciją, skirtą padėti įstrigusiems komerciniams laivams praplaukti per sąsiaurį.
Naujausi komentarai