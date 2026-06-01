Irano žiniasklaida: Teheranas stabdo derybas

„Atsižvelgiant į besitęsiančius sionistinio režimo (Izraelio) nusikaltimus Libane ir į tai, kad Libanas buvo viena iš paliaubų sąlygų, o šios paliaubos dabar pažeistos visuose frontuose, įskaitant Libaną, Irano derybų grupė stabdo dialogą ir keitimąsi tekstais per tarpininkus“, – pranešė „Tasnim“.
Agentūra teigė, kad Iranas, kaip išankstinę sąlygą deryboms atnaujinti, reikalauja „nedelsiant nutraukti“ Izraelio karines operacijas Gazos Ruože bei Libane ir išvesti jo pajėgas iš okupuotų teritorijų šiaurinėje kaimynėje.
Izraelio kariuomenė įsiveržė giliau į Pietų Libaną nei bet kada nuo okupacijos pabaigos 2000 metais. Pirmadienį ji įspėjo sostinės Beiruto pietinių priemiesčių gyventojus evakuotis prieš numatomus smūgius.
„Tasnim“ taip pat pranešė, kad Iranas ir jo sąjungininkai „pasiryžę visiškai blokuoti Hormuzo sąsiaurį ir aktyvuoti kitus frontus, įskaitant Bab al Mandebo sąsiaurį“ prie įėjimo į Raudonąją jūrą.
Irano sąjungininkai Jemene, husiai, anksčiau jau yra užpuolę laivus pastarajame sąsiauryje ir netoliese esančiuose vandenyse, priversdami juos rinktis ilgus maršrutus aplink Afriką, užuot plaukus per Raudonąją jūrą ir Sueco kanalą.
Pakistanas buvo pagrindinis tarpininkas Vašingtono ir Teherano derybose, kuriomis siekiama užbaigti JAV ir Izraelio pradėtą karą, greitai išplitusį visame regione.
Paliaubos galioja nuo balandžio 8 dienos ir laikosi, nepaisant pavienių incidentų, tačiau derybos dėl susitarimo užbaigti karą iki šiol buvo nesėkmingos.
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