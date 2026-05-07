Ispanija įvardijo, kadda prasidės Hantaviruso paveikto laivo keleivių evakuacija iš Kanarų

Laivo „MV Hondius“ likimas sukėlė tarptautinį nerimą, o jo artėjantis atvykimas į Kanarų salas iš Žaliojo Kyšulio vyksta nepaisant Atlanto vandenyno salyno regioninės vyriausybės pasipriešinimo.
Sveikatos apsaugos ministrė Monica Garcia (Monika Garsija) spaudos konferencijoje Madride sakė, kad nelaimės ištiktas laivas atvyks į Granadilją Tenerifėje, kur „bus sukurta bendra sveikatos vertinimo ir evakuacijos sistema, skirta visų keleivių repatrijavimui, nebent tam trukdytų jų sveikatos būklė“.
Vidaus reikalų ministerijos šaltiniai vėliau pranešė, kad evakuacija prasidės nuo gegužės 11 dienos, o ES valstybės repatrijuos savo piliečius.
Europos Komisija (EK) įsikištų, jei kuri nors šalis negalėtų susigrąžinti savo piliečių, o ne ES šalių piliečių evakuacija vis dar planuojama, pridūrė šaltiniai.
„Visi keleiviai liks kruiziniame laive iki jų lėktuvų atvykimo“, – sakė jie.
14 Ispanijos piliečių, įskaitant vieną įgulos narį, esančių laive „MV Hondius“, bus perkelti į Madrido Gomezo Ullos (Gomeso Uljos) karo ligoninę, spaudos konferencijoje sakė M. Garcia.
Anksčiau Kanarų salų vyriausybės vadovas Fernando Clavijo (Fernandas Klavichas) nepritarė jokiai pacientų evakuacijai į salyną, motyvuodamas „visišku informacijos trūkumu“ iš centrinės vyriausybės.
Tačiau M. Garcia teigė, kad palaikė „nuolatinį ryšį“ su F. Clavijo ir kad jis dalyvaus visuose susitikimuose.
Šaltinis, artimas Kanarų salų prezidentūrai, anksčiau naujienų agentūrai AFP sakė, kad medicininės evakuacijos skrydis, kuriuo planuota perkelti gydytoją iš laivo į salyną, buvo atšauktas nenurodžius priežasties.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas) vėliau pranešė, kad trys žmonės, kuriems įtariamas hantavirusas, įskaitant gydytoją, buvo evakuoti iš laivo prie Žaliojo Kyšulio ir pakeliui į Nyderlandus gydymui.
Laivas „MV Hondius“ atsidūrė tarptautinio dėmesio centre nuo šeštadienio, kai PSO buvo informuota, kad mirė trys keleiviai, o įtariama priežastis – hantavirusas.
Su Nyderlandų vėliava plaukiojantis laivas balandžio 1 dieną išplaukė iš Ušuajos Argentinoje į kelionę per Atlanto vandenyną. Laive buvo 23 tautybių 88 keleiviai ir 59 įgulos nariai, nurodė PSO.
