Ispanija leido kruiziniam laivui, kuriame fiksuota hantaviruso atvejų, švartuotis Kanarų salose

Sprendimas buvo priimtas veiksmus derinant su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Europos Sąjunga (ES), laikantis tarptautinės teisės ir humanitarinių principų, antradienio vakarą pareiškė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija.
Kruizinis laivas „Hondius“, kuriame buvo apie 150 keleivių ir įgulos narių, išplaukė iš Pietų Argentinos ir šiuo metu yra išmetęs inkarą prie Žaliojo Kyšulio krantų.
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) atlieka laivo vertinimą, siekdamas nustatyti, kuriuos žmones reikia skubiai evakuoti iš Žaliojo Kyšulio, nurodė Ispanijos ministerija.
Likę keleiviai ir įgula kruiziniu laivu plauks į Kanarų salas, kurias jie turėtų pasiekti per tris–keturias dienas.
PSO pažymėjo, kad Žaliasis Kyšulys – nedidelė salų valstybė prie Vakarų Afrikos krantų – pati negali atlikti šios operacijos, tvirtino Ispanijos ministerija.
Tad Kanarų salos yra artimiausia vieta, turinti reikiamus pajėgumus pagalbai suteikti, sakė ministerija ir pridūrė, kad Ispanija turi moralinę ir teisinę pareigą padėti laive esantiems žmonėms, įskaitant kelis Ispanijos piliečius.
Madridas taip pat sutiko, kad „Hondius“ gydytojas, kuris yra kritinės būklės, antradienį būtų atskraidintas į Kanarų salas, teigė ministerija.
Dėl tikslaus Kanarų salų, išsidėsčiusių prie vakarinės Afrikos pakrantės, uosto dar nenuspręsta.
Pasiekus kelionės tikslą, įgula ir keleiviai bus apžiūrėti, sulauks medicininės pagalbos, jei jos prireiks, ir bus repatrijuoti į gimtąsias šalis, sakė ministerija.
PSO: įmanomas žmogaus užsikrėtimas nuo kito žmogaus
PSO mano, kad laive būta žmogaus užsikrėtimo hantavirusu nuo kito žmogaus, anksčiau antradienį spaudos konferencijoje Ženevoje tvirtino PSO epidemiologė Maria Van Kerkhove.
Per įtariamą protrūkį mirė trys su Nyderlandų vėliava plaukiojančio kruizinio laivo „Hondius“ keleiviai.
Aukos yra pagyvenusi olandų pora ir Vokietijos pilietis. PSO šiuo metu įtaria iš viso septynis užsikrėtimo virusu atvejus, atliekami laboratoriniai tyrimai.
PSO kiek anksčiau tinkle „X“ parašė: „Užsikrėtimo hantavirusu atvejai paprastai siejami su sąlyčiu aplinkoje (salyčiu su užsikrėtusių graužikų šlapimu ar išmatomis).“ Tačiau M. Van Kerkhove pažymėjo, kad įmanomas žmogaus užsikrėtimas nuo kito žmogaus, nes įtariama vadinamoji Andų atmaina.
PSO manymu, užsikrėtimų grandinė prasidėjo nuo olandų poros, kuri galėjo užsikrėsti prieš įlipdama į laivą.
M. Van Kerkhove atkreipė dėmesį į tai, kad daug laivo keleivių vyko stebėti laukinių gyvūnų ir panašios veiklos.
Ji užsiminė, kad kiti užsikrėtimai galėjo įvykti uždarose erdvėse laive „Hondius“, tačiau neatmetė užsikrėtimo nuo graužikų salose, aplankytose kruizinės kelionės metu.
Nyderlandų operatorius „Oceanwide Expeditions“ tvirtino, kad laive, kuris plaukė iš Argentijos į Žaliąjį Kyšulį, kai keleivisi susirgo, nėra žiurkių.
Nyderlandų užsienio reikalų ministerija kiek anksčiau nurodė, kad trys susirgę žmonės, įskaitant Nyderlandų pilietį, bus „kuo greičiau“ evakuoti iš „Hondius“ ir išskraidinti į Nyderlandus.
Pasak kelionių organizatoriaus, dviem įgulos nariams reikalinga skubi medicininė pagalba. Be tų atvejų, apie kuriuos jau buvo pranešta, naujų įtariamų atvejų nėra.
Hantavirusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas. Paprastai užsikrečiama esant sąlyčiui su užsikrėtusių graužikų šlapimu, išmatomis ar seilėmis. Žmogaus užsikrėtimo nuo kito žmogaus atvejai yra reti, teigia PSO.
Žmonės paprastai užsikrečia įkvėpę pakilusių dulkių, pavyzdžiui, valydami dulkėtą sandėlį ar palėpę, arba per įkandimus. Protrūkis laive yra neįprastas reiškinys.
