Ispanija priims kruizinį laivą, kuriame įtariamas hantavirusas

Tai leis atlikti tyrimą ir įvertinti riziką likusiems keleiviams.
PSO pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms bei prevencijos direktorė Maria Van Kerkhove (Marija Van Kerchovė) žurnalistams sakė, kad laivas plauks į Kanarų salas.
„Dirbame su Ispanijos institucijomis, kurios (...) pareiškė, kad priims laivą, jog būtų atliktas išsamus tyrimas, išsamus epidemiologinis tyrimas, visiška laivo dezinfekcija ir, žinoma, įvertinta laive esančių keleivių rizika“, – teigė M. Van Kerkhove.
PSO taip pat pranešė įtarianti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių kruiziniame laive, kur užfiksuoti septyni patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių trys baigėsi mirtimi.
