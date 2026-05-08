Ispanijoje nustatytas įtariamas hantaviruso atvejis

Šiai moteriai atliekami tyrimai. Ji būdama savo šeimos namuose rytiniame Alikantės mieste pajuto „simptomus, daugiausia susijusius su kosuliu“.
Ispanijos sveikatos apsaugos valstybės sekretorius Javieras Padilla per spaudos konferenciją sakė, kad ši pacientė buvo izoliuota ligoninėje tyrimams atlikti.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) penktadienį teigė, kad mirtino hantaviruso protrūkio, kuris kilo kruiziniame laive, rizika visuomenei yra minimali.
Virusas plinta tik per „labai artimą kontaktą“, pabrėžė organizacija.
Protrūkis kruiziniame laive „MV Hondius“, kuris dabar plaukia į Ispanijos Tenerifės salą, sukėlė tarptautinį susirūpinimą. Trys laivo keleiviai mirė, o naujausi PSO duomenys rodo, kad iš viso buvo patvirtinti penki susirgimo atvejai. Taip pat yra ir kitų, įtariamų atvejų.
Sveikatos priežiūros institucijos keturiuose žemynuose toliau ieško keleivių, kurie išlipo iš laivo prieš nustatant mirtiną protrūkį. Jos taip pat bando atsekti kitus asmenis, kurie nuo to laiko galėjo su jais kontaktuoti.
Balandžio 24 dieną, praėjus beveik dviem savaitėms po to, kai laive mirė pirmasis keleivis, daugiau nei dvi dešimtys žmonių iš bent 12 skirtingų šalių paliko laivą neatsekus jų kontaktų, ketvirtadienį pranešė laivo operatorius ir Nyderlandų pareigūnai.
