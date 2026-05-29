Išpuolį Taylor Swift koncerte planavusiam džihadistui iš Austrijos – 15 metų laisvės kalėjimo

JAV žvaigždė buvo priversta atšaukti tris savo rekordinio turo „Eras“ koncertus Vienoje 2024 metų vasarą, kai pareigūnai įspėjo apie grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) planuojamą sąmokslą.
Kaltinamąjį išpuolio planavimu ir IS kuopelės įkūrimu Austrijos pilietį Beraną A. prisiekusieji pripažino kaltu dėl visų kaltinimų, ir teisėjas jam skyrė 15 metų laisvės atėmimo bausmę.
Klausydamasis nuosprendžio, Beranas A. ne kartą žvelgė į teismo salę, garsiai šniurkščiojo nosimi, jo koja ir rankos drebėjo.
Praėjusį mėnesį Beranas A. stojo prieš teismą dėl teroristinių nusikaltimų ir kitų kaltinimų Vyner Noištate, esančiame netoli Vienos.
Kaltinamasis, kuris buvo sulaikytas likus dienai iki atšaukto koncerto ir nuo to laiko yra įkalintas, prisipažino kaltu dėl visų kaltinimų, išskyrus bendrininkavimą pasikėsinant nužudyti.
Bombos gamybos instrukcijos
Beranui A. grėsė maksimali iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
Kitas 21 metų jaunuolis, Arda K., kuris buvo teisiamas kartu su Beranu A., nuteistas 12 metų kalėjimo.
Nuosprendžiai dar gali būti apskųsti.
Savo baigiamosiose kalbose abu kaltinamieji atsiprašė.
„Aš tiesiog noriu pasakyti, kad atsiprašau“, – teismui sakė Beranas A.
Savo praėjusio mėnesio parodymuose Beranas A. teigė įsitikinęs, kad „privalo vykdyti džihadą“, tačiau „bijojo mirti“.
Teismui jis sakė, kad taikiniu pasirinko sausakimšą Ernsto Happelio stadioną Vienoje per T. Swift koncertą.
Jis išsamiai papasakojo, kaip gavo instrukcijas ir bandė, bet nesėkmingai, pagaminti bombą. Jis taip pat ieškojo patarimų, kokius ginklus pasirinkti, keliose pokalbių grupėse ir iš aukšto rango IS nario.
„Pasiųsti aiškų signalą“
Prokurorų teigimu, Beranas A. ir Arda K., kartu su trečiuoju austru Hasanu E., buvo kaltinami įkūrę „labai pavojingą IS teroristinę kuopelę“, planavusią įvykdyti kelis išpuolius, daugiausia užsienyje, IS vardu.
Hasanas E. šiuo metu yra įkalintas Saudo Arabijoje, kaltinamas 2024 metais Mekoje subadęs saugumo pareigūną ir sužeidęs dar keturis žmones.
Gynėja Anna Mair savo baigiamojoje kalboje ragino prisiekusiuosius išteisinti Beraną dėl kaltinimo skatinus Hasaną įvykdyti subadymą, teigdama, kad tam nėra įrodymų.
„Beranas nėra lyderis, jis nėra ideologinis sumanytojas“, – sakė ji.
Kaltintojai prisiekusiesiems teigė, kad jie turi „galimybę pasiųsti aiškų signalą“, jog nusikaltimus vykdantys asmenys bus patraukti atsakomybėn pagal visus kaltinimus, ir pridūrė, kad Beranas A. drąsino Hasaną E. per „intensyvų kontaktą“ ir kitais būdais.
Prokurorų teigimu, Beranas A. kaltinamas nuo 2023 metų buvęs teroristinės organizacijos nariu.
Dalydamasis IS propaganda, jis dalyvavo ir „atvirai susitapatino“ su IS, sakė jie.
Sąmokslas prieš T. Swift koncertą buvo sužlugdytas padedant JAV žvalgybai.
Vėliau T. Swift socialiniuose tinkluose rašė, kad „atšaukimų priežastis pripildė mane naujos baimės ir didžiulio kaltės jausmo, nes tokia daugybė žmonių planavo atvykti į tuos pasirodymus“.
Praėjusiais metais Berlyno teismas nuteisė sirą, prisidėjusį prie sąmokslo surengti išpuolį T. Swift koncerte.
16-mečiui buvo skirta pusantrų metų lygtinė laisvės atėmimo bausmė.
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