Izraelio kariuomenė pranešė plečianti sausumos operacijas Libane į naujas teritorijas

„Didelis skaičius IDF sausumos karių pradėjo puolamąsias operacijas, kuriomis siekiama išplėsti priešakinę gynybos liniją (...). Šiuo metu operacija plečiama į papildomas teritorijas“, – sakoma Izraelio kariuomenės pareiškime ir priduriama, kad jos pajėgos peržengė Litanio upę.
Premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) penktadienį paskelbė, kad Izraelio pajėgos peržengė Libano Litanio upę, tekančią maždaug 30 km į šiaurę nuo bendros šalių sienos.
Paliaubos, kuriomis siekta sustabdyti kovas tarp Izraelio ir Teherano remiamos „Hezbollah“, oficialiai įsigaliojo balandžio 17 dieną, tačiau jų nebuvo laikomasi.
Tiek Izraelis, tiek „Hezbollah“ kaltina viena kitą paliaubų pažeidimu ir savo atakas pateisina tariamais kitos pusės pažeidimais.
Sekmadienį Izraelio kariuomenė pranešė „prieš kelias dienas“ pradėjusi operaciją Boforto kalnagūbrio ir Vadi al Salukio teritorijoje Pietų Libane, „siekdama pašalinti tiesiogines grėsmes Galilėjos kyšulio ir Metulos bendruomenėms bei vykdydama nuolatines pastangas stiprinti operatyvinę kontrolę Pietų Libane“.
Libano ministras pirmininkas Nawafas Salamas (Navafas Salamas) šeštadienį apkaltino Izraelį vykdant „išdegintos žemės politiką“ jo šalies pietuose.
Libano sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per Izraelio atakas žuvo daugiau nei 3 371 žmogus nuo kovo 2 dienos, kai „Hezbollah“ įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose.
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