Izraelio pajėgos plečia sausumos operacijas Pietų Libane

„Izraelio gynybos pajėgos (IDF) tikslingai veikia už priešakinės gynybos linijos, siekdamos pašalinti tiesiogines grėsmes Izraelio valstybės piliečiams ir IDF kariams, laikydamosi politinio ešelono nurodymų“, – sakė kariuomenės pareigūnas, paklaustas apie pranešimus, kad kariuomenė pradėjo sausumos operacijas už demarkacinės linijos.
„Konkrečios detalės apie karių buvimo vietas negali būti pateiktos“, – pridūrė pareigūnas.
Izraelio kariai iki šiol veikė pačių paskelbtoje „Geltonojoje linijoje“, kur vykdė didelio masto griovimus, nepaisant nuo balandžio 17 dienos galiojančių paliaubų.
Izraelio kairiosios pakraipos laikraštis „Haaretz“ ir naujienų svetainė „Ynet“ pranešė, kad kariai pradėjo sausumos operacijas į šiaurę nuo Geltonosios linijos, siekdami sumažinti „Hezbollah“ sprogstamųjų dronų keliamą grėsmę.
Izraelis ir Irano remiama „Hezbollah“ nepaisant paliaubų beveik kasdien tęsia susišaudymus.
Antradienį po beprecedenčio Izraelio įspėjimo evakuotis keli smūgiai suduoti Pietų Libano Nabatijos miestui, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas, praėjus dienai po to, kai per smūgį šalies rytuose žuvo mažiausiai 11 žmonių.
Tuo tarpu „Hezbollah“ pareiškė, kad susirėmė su Izraelio kariais, bandančiais veržtis į miestelį, iš kurio atsiveria kelias į miestą.
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