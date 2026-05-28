Izraelio premjeras nurodė kariuomenei užimti 70 proc. Gazos Ruožo

Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių trapių paliaubų sąlygų.
„Šiuo metu mes spaudžiame „Hamas“. Dabar kontroliuojame 60 proc. ruožo teritorijos. Žinote, buvome ties 50, perėjome prie 60. Mano nurodymas yra pereiti prie (...) 70 proc.“, – sakė jis konferencijoje okupuoto Vakarų Kranto gyvenvietėje, rodo Izraelio „Channel 12“ tinklo transliuotas vaizdo įrašas.
Per pirmąjį paliaubų etapą paskutiniai įkaitai, paimti per 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolius prieš Izraelį, sukėlusius karą Gazos Ruože, buvo paleisti mainais į Izraelio įkalintus palestiniečius.
Perėjimas prie antrojo etapo, kuris turėjo apimti „Hamas“ nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą, yra įstrigęs jau kelis mėnesius.
Pagal paliaubų sąlygas Izraelio pajėgos turėjo atsitraukti už vadinamosios „geltonosios linijos“ – demarkacinės linijos tarp „Hamas“ kontroliuojamos teritorijos ir Izraelio kariuomenės užimtos zonos.
B. Netanyahu gegužės 15 dienos paskelbė, kad Izraelio kariuomenė išplėtė savo kontrolę Gazos Ruože.
„Buvo sakančių: išeikite, išeikite. Mes neišėjome. Šiandien mes kontroliuojame (...) kiek? 60 procentų. Rytoj pamatysime“, – tuomet sakė B. Netanyahu.
Gazos Ruože kasdien tęsiasi smurtas, o Izraelio kariuomenė ir „Hamas“ kaltina viena kitą pažeidžiant nuo spalio 10 dienos galiojančias paliaubas.
Pasak Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos, kuri pavaldi „Hamas“ ir kurios duomenis Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais, nuo paliaubų pradžios Izraelis nužudė daugiau nei 900 žmonių.
Izraelis trečiadienį pranešė, kad nukovė naująjį „Hamas“ ginkluotojo sparno Gazos Ruože vadovą Mohammedą Odehą (Mohamedą Odehą), anksčiau šį mėnesį nukovęs jo pirmtaką.
Nuo 2023 metų spalio „Hamas“ išpuolio Izraelis sistemingai taikosi į grupuotės lyderius tiek Gazos Ruože, tiek visame regione.
M. Odehas yra ketvirtasis „Hamas“ kovinio sparno vadovas, kurį, Izraelio teigimu, jis nukovė nuo karo Gazos Ruože pradžios.
Trečiadienį Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Izraelis Kacas) pakartojo Izraelio tikslą nutraukti „Hamas“ valdymą palestiniečių teritorijoje ir užsiminė apie priverstinio jos gyventojų perkėlimo planą.
„Savanoriškos migracijos iš Gazos Ruožo planas taip pat bus įgyvendintas – viskas bus padaryta tinkamu laiku ir tinkamu būdu“, – sakė jis.
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