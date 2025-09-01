Izraelyje palaidoti iš Gazos Ruožo paimti žuvę įkaitai

28-erių Idano Shtivi ir 56-erių Ilano Weisso kūnai penktadienį buvo grąžinti iš šios palestiniečių teritorijos – tai padaryta praėjus beveik 23 mėnesiams po to, kai abu jie žuvo 2023 m. spalio 7 d.
Studentas I. Shtivis, kuris kaip savanoris fotografas dalyvavo muzikos festivalyje „Nova“, kai „Hamas“ vadovaujami smogikai šturmavo renginio vietą, buvo palaidotas Kfar Maase centrinėje Izraelio dalyje. Jo motina Dalit ceremonijos metu pasakytoje atsisveikinimo kalboje kalbėjo apie „dievišką ryšį“ su savo sūnumi ir prašė jo „atleisti man už tai, kad nesugebėjau tavęs apsaugoti“.
I. Shtivio artimieji beveik metus puoselėjo viltį, kad jis vis dar gyvas, tačiau pirmųjų išpuolio metinių išvakarėse Izraelio valdžios institucijos juos informavo, jog jis žuvo. Studentas bandė pabėgti iš įvykio vietos su dviem sužeistais žmonėmis, kuriuos jis mėgino išgelbėti, tačiau prarado savo automobilio kontrolę ir rėžėsi į medį. Automobilis buvo rastas suvarpytas kulkų.
Tuo tarpu I. Weissas buvo palaidotas Beeri kibuce, esančiame Izraelio pietuose, netoli sienos su Gazos Ruožu – bendruomenėje, kurią jis bandė apginti nuo „Hamas“ smogikų, tačiau neteko savo gyvybės. Jo žmona Shiri ir duktė Noga, kurios buvo pagrobtos iš savo namų, buvo išlaisvintos 2023 m. lapkritį per pirmąsias paliaubas.
Izraelio kariuomenė šeštadienį paskelbtame pareiškime nurodė, kad I. Shtivio ir I. Weisso palaikai buvo paimti vykdant „sudėtingą gelbėjimo operaciją“.
Iš 251 per „Hamas“ išpuolį pagrobto įkaito 47 vis dar laikomi Gazos Ruože, įskaitant 25 asmenis, kurie, pasak kariuomenės, yra negyvi.
2023 m. spalį įvykdytas „Hamas“ išpuolis Izraelyje pareikalavo 1 219 gyvybių, rodo oficialiais Izraelio duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai. Per atsakomąją Izraelio kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 63 557 palestiniečiai, teigia šios „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerija, – Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais.
