JAE drono smūgį atominės elektrinės teritorijoje pavadino pavojinga eskalacija

JAE „griežčiausiai smerkia šį neišprovokuotą teroristinį išpuolį“ ir „jokiomis aplinkybėmis netoleruos jokios grėsmės savo saugumui ir suverenumui“, teigiama Užsienio reikalų ministerijos paskelbtame pareiškime.
„Šie išpuoliai reiškia pavojingą eskalaciją, nepriimtiną agresijos aktą ir tiesioginę grėsmę šalies saugumui“, – pridūrė ministerija.
JAE pareigūnai kiek anksčiau pranešė, kad Abu Dabio emyrate esančioje atominėje elektrinėje sekmadienį po drono smūgio kilo gaisras. Anot jų, žmonės nenukentėjo ir poveikio radiacijos lygiui nebuvo.
„Abu Dabio pareigūnai reagavo į gaisrą, kilusį elektros generatoriuje už Barakos atominės elektrinės vidinio perimetro Dafros regione“, – socialiniuose tinkluose tuomet paskelbė Abu Dabio žiniasklaidos biuras, nurodęs, kad gaisrą sukėlė drono smūgis.
„Informacijos apie nukentėjusiuosius negauta, o radiologinės saugos lygiui poveikio nepadaryta“, – pridūrė biuras savo pranešime.
Elektrinė pradėjo veikti 2020 metais ir yra už 200 kilometrų į vakarus nuo JAE sostinės Abu Dabio, netoli sienos su Saudo Arabija ir Kataru.
Ji patenkina iki ketvirtadalio naftos turtingos šalies elektros energijos poreikių, 2024 metais skelbė valstybinė operatorė „Emirates Nuclear Energy Company“.
Tuo metu JAE gynybos ministerija pranešė, kad atominės elektrinės elektros generatoriui sekmadienį smogęs dronas buvo vienas iš trijų dronų, kirtusių šalies vakarinę sieną.
„Vyksta tyrimai siekiant nustatyti šių atakų šaltinį“, – teigiama ministerijos pranešime.
„Gynybos ministerija paskelbė, kad 2026 metų gegužės 17 dieną JAE oro gynybos sistemos užfiksavo tris bepiločius orlaivius, kurie įskrido į šalį iš vakarinės sienos pusės“, – rašoma pranešime.
„Du iš jų buvo sėkmingai perimti, o trečiasis smogė elektros generatoriui už Barakos atominės elektrinės Dafros regione vidinio perimetro“, – nurodė ministerija.
Pasak ministerijos, „užbaigus tyrimus, bus paskelbta naujausia informacija“.
Dronais ginkluotų Irano remiamų kovotojų yra Irake, o Teherano sąjungininkai Jemene – husių sukilėliai – taip pat turi kovinių bepiločių orlaivių.
Teheranas surengė atsakomuosius smūgius visame regione po to, kai vasario 28 dieną JAV ir Izraelis smogė Iranui, nužudydami aukšto rango lyderius ir sukeldami platesnio masto karą.
Iranas apkaltino JAE ir kitas JAV sąjungininkes Persijos įlankos regione leidus JAV pajėgoms vykdyti išpuolius iš jų teritorijos. JAE piktai paneigė Irano pranešimus, kad ir patys JAE aktyviai vykdė išpuolius.
Vašingtonas ir Teheranas balandžio 8 dieną susitarė dėl paliaubų, tačiau taikos derybos įstrigo, o pavieniai išpuoliai tęsiasi.
