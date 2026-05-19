JAV karo kontrolieriai tiria smūgius tariamiems narkotikų kontrabandos laivams

Prezidento Donaldo Trumpo administracija praėjusių metų rugsėjį pradėjo puldinėti laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, tvirtindama, kad kariauja su vadinamaisiais „narkoteroristais“ iš Lotynų Amerikos.
Tačiau teisės ekspertai ir žmogaus teisių organizacijos teigia, kad šie išpuoliai gali prilygti neteisminėms egzekucijoms, nes, atrodo, kad jų taikiniu buvo civiliai, nekeliantys tiesioginės grėsmės Jungtinėms Valstijoms.
Be to, D. Trumpo administracija nepateikė įtikinamų įrodymų, kad laivai, kuriuos ji užpuolė vykdydama operaciją „Southern Spear“, buvo susiję su narkotikų kontrabanda.
Šios operacijos atžvilgiu reiškiama kritika – smūgis JAV gynybos ministrui Pete‘ui Hegsethui, kuris teigė, kad operacija, skirta medžioti laivus, neva gabenančius narkotikus iš Pietų Amerikos, buvo tokia sėkminga, kad dabar sunku rasti naujų taikinių.
„Šio vertinimo metu analizuojamas bendras procesas, susijęs su laivais, kurie buvo atakuojami JAV Pietų vadovybės atsakomybės zonoje vykdant operaciją „Southern Spear“, – teigiama Pentagono nepriklausomo generalinio inspektoriaus biuro pranešime, kurį cituoja „Bloomberg“.
Tyrimo tikslas – nustatyti, ar Pentagonas, vykdydamas šiuos smūgius, laikėsi Jungtinio taikinių nustatymo ciklo, kuriame numatyti šeši pagrindiniai karinės operacijos vykdymo etapai, teigiama gegužės 11 d. paskelbtame agentūros memorandume.
„Vertinimą atliksime Pentagone ir JAV Pietinės vadovybės štabe“ Floridoje, nurodė agentūra.
Šie pražūtingi smūgiai reiškė ženkliai pakitusią JAV nuostatą narkotikų kontrabandos atžvilgiu, kurios pagrindą pirmiau daugiausia sudarydavo tokios priemonės, kaip laivų sulaikymas ir krovinių konfiskavimas.
Naujausi komentarai