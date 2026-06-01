JAV pareigūnas: „Hezbollah“ pirmiausia turi nutraukti atakas

„Siekdamos paspartinti šias derybas, Jungtinės Valstijos pasiūlė aiškią seką: „Hezbollah“ turi nutraukti visas atakas prieš Izraelį. Mainais Izraelis susilaikytų nuo eskalacijos Beirute“, – apie trijų lyderių pokalbius sakė anonimiškumo prašęs pareigūnas.
B. Netanyahu sekmadienį pažadėjo stumti Izraelio pajėgas tolyn į Libaną, o Prancūzija paragino Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą pirmadienį surengti neeilinį posėdį dėl šio plečiamo puolimo.
Minėtas JAV pareigūnas teigė, kad J. Aounas bandė stumti Vašingtono pateiktą pasiūlymą, tačiau Libano parlamento pirmininko Nabiho Berri „atsakas buvo išsisukinėjamas ir nuviliantis“. N. Berri laikomas Irano remiamos libaniečių kovotojų grupuotės „Hezbollah“ sąjungininku.
Savo ruožtu „Hezbollah“ teigia, kad karo veiksmus pirmiausia turi nutraukti Izraelis.
„Hezbollah“ seka Teherano pavyzdžiu. Akivaizdu, kad ji nesuinteresuota Libano žmonių gerove, – sakė JAV pareigūnas. – Greičiausias būdas deeskaluoti situaciją ir apsaugoti civilius visose pusėse – kad „Hezbollah“ tuojau pat nutrauktų ugnį.“
Birželio 2 ir 3 dienomis Vašingtone planuojamas dar vienas Izraelio ir Libano, kurie nepalaiko diplomatinių santykių, susitikimas.
Libano sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad nuo kovo pradžios per Izraelio atakas žuvo daugiau nei 3,4 tūkst. žmonių, o daugiau kaip milijonas gyventojų buvo priversti palikti savo namus.
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