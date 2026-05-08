JAV teigia vėl atakavusios du tanklaivius su Irano vėliava

Du tokie laivai bandė įplaukti į Irano uostą Omano įlankoje, tinkle „X“ pranešė už Artimuosius Rytus atsakinga Centrinė vadavietė (CENTCOM). JAV naikintuvas esą penktadienį į laivus paleido šūvius, kad neleistų jiems pralaužti JAV jūrinės blokados.
CENTCOM paskelbė ir vaizdo įrašą, kuriame esą matyti abu atakuoti laivai. Jame matyti, kaip iš laivų kyla dūmai.
JAV kariuomenė, be to, atkreipė dėmesį į tai, kad jau trečiadienį išvedė iš rikiuotės kitą nepakrautą tanklaivį, plaukiantį su Irano vėliava.
„Visi trys laivai nebeplaukia į Iraną“, – teigiama pranešime.
„JAV ginkluotosios pajėgos Artimuosiuose Rytuose ir toliau siekia visiškos laivų, plaukiančių į Iraną ar iš jo išplaukiančių, blokados įgyvendinimo“, – pabrėžė CENTCOM vadas admirolas Bradas Cooperis.
JAV pajėgos šiuo metu daugiau kaip 70 tanklaivių neleidžia įplaukti į Irano uostus ar iš jų išplaukti, teigė CENTCOM kitame įraše. Šie komerciniai laivai esą turi pajėgumų gabenti Irano naftos už daugiau kaip 13 mlrd. dolerių (daugiau kaip 11 mlrd. eurų).
Irano žiniasklaida tuo tarpu pranešė apie susišaudymus pakrantės regione netoli Hormuzo sąsiaurio. Apšaudyti „priešiški taikiniai“, teigė Irano revoliucinei gvardijai artima naujienų agentūra „Tasnim“.
