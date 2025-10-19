Jemeno husių sukilėliai sulaikė 20 JT darbuotojų ir konfiskavo įrangą

JT nuolatinio koordinatoriaus Jemene atstovas spaudai Jeanas Alamas (Žanas alamas) sakė naujienų agentūrai „The Associated Press“, kad JT darbuotojai buvo sulaikyti objekte pietvakariniame Sanos Hados rajone.
Jis sakė, kad tarp sekmadienį sulaikytų asmenų yra penki jemeniečiai ir 15 tarptautinių darbuotojų. Atstovas pridūrė, kad sukilėliai po tardymo paleido dar 11 JT darbuotojų.
J. Alamas nurodė, kad JT palaiko ryšius su husių judėjimu ir kitomis šalimis, kad „kuo greičiau išspręstų šią rimtą situaciją, nutrauktų visų darbuotojų sulaikymą ir atkurtų visišką savo objektų Sanos mieste kontrolę“.
Antrasis JT pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, teigė, kad sukilėliai konfiskavo visą objekto ryšių įrangą, įskaitant telefonus, serverius ir kompiuterius.
Pareigūnas sakė, kad sulaikyti darbuotojai priklauso kelioms JT agentūroms, įskaitant Pasaulinę maisto programą, UNICEF ir Humanitarinių reikalų koordinavimo biurą.
Husių grupuotė ėmėsi represijų prieš JT ir kitas tarptautines organizacijas, dirbančias sukilėlių kontroliuojamose Jemeno teritorijose, įskaitant Saną, pakrantės miestą Hodeidą ir sukilėlių tvirtovę Jemeno šiaurėje.
Iki šiol sulaikytos dešimtys žmonių, įskaitant daugiau kaip 50 JT darbuotojų.
Sukilėliai ne kartą teigė neturintys įrodymų, kad sulaikyti JT darbuotojai ir kitų tarptautinių grupių bei užsienio ambasadų darbuotojai yra šnipai. JT griežtai neigė šiuos kaltinimus.
Dėl susidorojimo JT buvo priversta sustabdyti savo veiklą Jemeno šiaurėje po to, kai sausį buvo sulaikyti aštuoni jos darbuotojai. JT taip pat perkėlė savo vyriausiąjį humanitarinės pagalbos koordinatorių Jemene iš Sanos į pakrantės Adeno miestą, kuriame įsikūrusi tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybė.
