JK policija prie buvusio princo Andrew namų sulaikė ginkluotą vyrą

Pareigūnų teigimu, asmuo „elgėsi bauginančiai“.
Norfolko policija patvirtino, kad vėlų trečiadienį buvo iškviesta dėl incidento netoli Sandringamo dvaro, „ir vyras buvo sulaikytas įtarus viešosios tvarkos pažeidimu bei puolamojo ginklo turėjimu“.
Jungtinės Karalystės (JK) policija ketvirtadienį pranešė, kad netoli buvusio princo Andrew (Endriu) namų rytų Anglijoje buvo sulaikytas ginkluotas vyras.
