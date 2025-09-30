JT žmogaus teisų biuras: per protestus Madagaskare žuvo mažiausiai 22 žmonės

Per demonstracijas taip pat buvo sužeista daugiau nei 100 žmonių, teigiama vyriausiojo komisaro Volkerio Turko vadovaujamo Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuro pranešime.
„Esu sukrėstas ir nuliūdintas mirčių ir sužeidimų per Madagaskare vykusius protestus dėl vandentiekio ir elektros energijos tiekimo apribojimų“, – teigė V. Turkas, ragindamas „valdžios institucijas užtikrinti pagarbą žodžio ir taikių susirinkimų laisvei“.
Kai kurios iš aukų buvo policijos ar saugumo pajėgų nužudyti protestuotojai ar atsitiktini praeiviai, po kelias dienas vykusių protestų dėl dažnų elektros energijos tiekimo pertrūkių ir prastos vandentiekio kokybės, ilgainiui peraugusių į susirėmimus su valdžios institucijomis, pranešė jo biuras.
Kiti žmonės žuvo, kai po demonstracijų smurtas išplito ir ėmė siautėti nusikaltėlių gaujos ir plėšikai, paaiškino biuras, primygtinai tvirtindamas, kad protestuotojai plėšikaujant nedalyvavo.
V. Turkas pasmerkė griežtas policijos priemones, įskaitant kovinių šaudmenų panaudojimą, ir paragino saugumo pajėgas „liautis naudoti nereikalingą ir neproporcingą jėgą ir nedelsiant paleisti visus savavališkai sulaikytus protestuotojus“.
Šioje vienoje iš skurdžiausių pasaulyje Indijos vandenyno salų valstybėje dar nuo 1960 m., kai šalis tapo nepriklausoma, dažnai kyla liaudies sukilimai, įskaitant 2009 m. vykusius masinius protestus, per kuriuos buvo priverstas atsistatydinti tuometinis prezidentas Marcas Ravalomananas.
