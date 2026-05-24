 Kallas: po „Orešnik“ atakos Kyjivo srityje ES aptars spaudimo Rusijai didinimą

Kallas: po „Orešnik“ atakos Kyjivo srityje ES aptars spaudimo Rusijai didinimą

2026-05-24 14:10
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas pavadino sekmadienį surengtą Rusijos „Orešnik“ ataką prieš Ukrainą beatodairiška branduolinio karo rizika ir pažymėjo, kad ES užsienio reikalų ministrai kitą savaitę aptars spaudimo Maskvai didinimą.

Kaja Kallas
Kaja Kallas / Scanpix nuotr.

K. Kallas tinkle „X“ parašė, kad Rusija pateko į aklavietę mūšio lauke ir todėl terorizuoja Ukrainą sąmoningais smūgiais miestų centruose. Ji pavadino šias atakas „pasibjaurėtinais teroro aktais, kurių tikslas yra nužudyti kuo daugiau civilių“.

„Tai, kad Maskva, kaip pranešama, panaudojo vidutinio nuotolio balistines raketas „Orešnik“ – sistemas, sukurtas nešti branduolines galvutes – yra politinė bauginimo taktika ir beatodairiškas balansavimas ties branduoline riba“, – pabrėžė K. Kallas.

„Kitą savaitę ES užsienio reikalų ministrai aptars, kaip padidinti tarptautinį spaudimą Rusijai“, – pridūrė ji.

Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Ukrainos oro pajėgų komunikacijos vadovas Jurijus Ihnatas pranešė, kad Rusija iš Kapustin Jaro bandymų poligono paleido raketą „Orešnik“ į teritoriją netoli Bila Cerkvos Kyjivo srityje.

Šiame straipsnyje:
Kaja Kallas
Rusija
spaudimo didinimas
atakos
karas Ukrainoje

Daugiau naujienų