 Karalius Charlesas III giliai susirūpinęs dėl išpuolio Londone

2026-04-29 19:15
BNS inf.

JAV su valstybiniu vizitu viešintis Jungtinės Karalystės (JK) karalius Charlesas III (Karolis III) yra giliai susirūpinęs po to, kai trečiadienį Londone per išpuolį panaudojant peilį buvo sužaloti du žydų tautybės vyrai, pranešė Bakingamo rūmai.

Policija paskelbė šį išpuolį laikanti teroristiniu incidentu.

„Jo Didenybė yra nuolat informuojamas ir, žinoma, yra giliai susirūpinęs, ypač dėl poveikio žydų bendruomenei“, – nurodė rūmai.

„Jo mintys ir maldos yra su dviem nukentėjusiais asmenimis, jis taip pat reiškia nuoširdų dėkingumą tiems, kurie taip pasiaukojamai suskubo jiems į pagalbą“, – sakoma pranešime.

Šiaurės Londone, kur gyvena didelė žydų bendruomenė, trečiadienį buvo peiliu sužaloti du žmonės, o vienas įtariamasis sulaikytas, pranešė žydų grupės.

Vyras buvo sulaikytas po to, kai buvo pastebėtas bėgantis Golders Grino keliu su peiliu ir „bandantis subadyti žydų tautybės praeivius“, socialiniuose tinkluose pranešė žydų kaimynystės stebėjimo grupė „Shomrim“.

Įtariamąjį sulaikė „Shomrim“ nariai, o tada jį perėmė policija.

Po Londone įvykusio išpuolio Izraelio užsienio reikalų ministerija trečiadienį paragino JK vyriausybę skubiai imtis veiksmų dėl antisemitizmo.

Šis incidentas įvyko po to, kai pastarosiomis savaitėmis Šiaurės Londone buvo įvykdyta virtinė padegimų sinagogose ir bendruomenės objektuose.

