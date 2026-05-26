Karantine buvusiam ispanui nustatytas hantavirusas

„Pacientas buvo perkeltas į Gomezo Ullos ligoninės aukšto lygio izoliacijos skyrių, kur liks hospitalizuotas“, – pareiškime teigė ministerija.
„Tai nekeičia rizikos plačiajai visuomenei lygio ir dabartinio epidemiologinio atsako priemonių“, – nurodė ministerija.
Tai jau antras patvirtintas hantaviruso atvejis Ispanijoje.
Hantaviruso protrūkis kilo su Nyderlandų vėliava plaukiojančiame laive „MV Hondius“, kuris balandžio 1 d. išplaukė iš Argentinos, aplankė atokias salas Pietų Atlanto vandenyne, o tada plaukė į šiaurę, į Žaliąjį Kyšulį, ir į Tenerifę Ispanijos Kanarų salose, kur buvo evakuoti likę keleiviai.
Pasaulio sveikatos organizacija šeštadienį teigė, kad šiai Jungtinių Tautų agentūrai buvo pranešta apie 12 įtariamų ir patvirtintų atvejų, įskaitant trijų žmonių mirtis, ir kad nuo gegužės 2 d. apie mirtis nepranešta.
Hantavirusas, kurį platina graužikai, yra retas virusas, nuo kurio nėra vakcinų ar specifinių gydymo būdų.
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