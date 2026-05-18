Kelionę baigęs hantaviruso paveiktas kruizinis laivas prisišvartavo Roterdame

Laive liko 25 įgulos nariai ir du medicinos darbuotojai, kai kurie iš jų dėvėjo mėlynus šalmus ir baltas veido kaukes, laivui artėjant prie uosto žmonių išlaipinimui ir dezinfekcijai.
Nyderlandų bendrovės „Oceanwide Expeditions“ valdomas laivas žiniasklaidos dėmesio centre atsidūrė po to, kai trys keleiviai mirė nuo hantaviruso sukeliamos retos ligos, nuo kurios nėra nei vakcinų, nei specifinio gydymo.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) suskubo raminti pasaulį, kad protrūkis nėra COVID-19 pandemijos pasikartojimas, pabrėždama, jog užsikrėtimo atvejai yra labai reti.
Tačiau viruso inkubacinis periodas trunka kelias savaites, o tai reiškia, kad ateityje gali atsirasti daugiau laivo keleivių užsikrėtimo atvejų, įspėjo PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
Remiantis oficialiais šaltiniais, hantavirusas patvirtintas septyniems pacientams, dar vienas atvejis yra tikėtinas, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami duomenys.
Naujausias teigiamas testas gautas iš Kanados – pacientui, kuris buvo laive „MV Hondius“, vėlai sekmadienį pranešė pareigūnai.
Hospitalizacijos
Gegužės 10 dieną atvykus į Kanarų salas, daugiau nei 120 keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti iš laivo į savo gimtąsias šalis arba į Nyderlandus, kuriems tenka ypatinga atsakomybė, nes laivas plaukioja su Nyderlandų vėliava.
65 metų prancūzei simptomai pasireiškė repatriacijos skrydžio metu, ji kritinės būklės atsidūrė Paryžiaus ligoninėje, kur jai patvirtintas hantavirusas.
Du žmonės, vienas olandas ir vienas britas, taip pat buvo skubiai evakuoti iš laivo į Nyderlandus ir išvežti į ligoninę.
Nyderlandų pareigūnų teigimu, abiejų būklė stabili, o britas jaučiasi pakankamai gerai, kad galėtų grįžti namo saviizoliacijai.
Visų kitų iš laivo į Nyderlandus evakuotų asmenų testai dėl viruso buvo neigiami. Kai kurie iš jų yra karantine Nyderlanduose, kiti jau išskrido namo.
Pasak „Oceanwide Expeditions“, visi laive likę asmenys neturi simptomų, juos atidžiai stebi du laive esantys medikai.
Sekmadienį vakare PSO pareiškė, kad ir toliau vertina hantaviruso protrūkį kaip „mažos rizikos“ įvykį.
„Nors tarp keleivių ir įgulos narių, turėjusių kontaktą prieš pradedant taikyti izoliavimo priemones, vis dar gali pasitaikyti papildomų atvejų, tikimasi, kad po išlaipinimo ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tolesnio plitimo rizika sumažės“, – nurodė organizacija.
Andų virusas
Pirmadienį išlaipinami asmenys yra 17 žmonių iš Filipinų, keturi iš Nyderlandų (du įgulos nariai ir du medicinos darbuotojai), keturi iš Ukrainos, vienas iš Rusijos ir vienas iš Lenkijos.
Kai kurie iš jų liks uosto karantino patalpose, o kiti saviizoliuosis namuose.
Laive taip pat yra kelionės metu mirusios vokietės kūnas.
Pasak operatorės, po prisišvartavimo laivas bus kruopščiai išvalytas ir dezinfekuotas.
Laivo „MV Hondius“ kelionė prasidėjo balandžio 1 dieną Ušuajoje, Argentinoje. Tada buvo aplankytos atokios salos Pietų Atlanto vandenyne, o vėliau plaukta į šiaurę Žaliojo Kyšulio link.
Kelionė turėjo baigtis ten, tačiau galiausiai laivas nuplaukė į Tenerifę Kanarų salose, kad būtų galima evakuoti žmones lėktuvais.
„MV Hondius“ sukėlė diplomatinių iššūkių, nes skirtingos šalys derėjosi dėl to, kas jį priims ir gydys jo keleivius.
Žaliasis Kyšulys atsisakė priimti laivą, kuris liko išmetęs inkarą netoli sostinės Prajos, o trys žmonės buvo evakuoti į Europą oro transportu.
Ispanija leido laivui išmesti inkarą prie Kanarų salų, kad būtų galima evakuoti keleivius ir įgulą, tačiau šio Atlanto vandenyno salyno regioninė vyriausybė tam griežtai nepritarė.
Hantavirusas plinta per užsikrėtusių graužikų šlapimą, išmatas ir seiles bei yra endeminis Argentinoje, kur ir prasidėjo kelionė.
Užsikrėtusiesiems nustatytas Andų virusas – šis hantavirusas vienintelis gali plisti tarp žmonių.
Laivo operatorės atstovė spaudai Kiki Hirschfeldt teigė, kad dar per anksti pasakyti, kokį poveikį protrūkis gali turėti žmonių norui leistis į kruizus.
„Kiek mums dabar žinoma, virusas buvo atneštas į laivą, o tai gali nutikti viešbutyje, lėktuve, laive“, – AFP sakė ji.
