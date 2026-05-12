 Kremlius siekia pasitelkti užsienyje gyvenančius rusus hibridinėms operacijoms

2026-05-12 10:17
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie planus intensyvinti darbą su užsienyje gyvenančiais „tautiečiais“, vykstant hibridinei konfrontacijai su Vakarais, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras. 

„Maskva sako aktyviau dirbsianti su diasporos bendruomenėmis – jau teikiamos teisinės konsultacijos ir dedamos pastangos stiprinti jų „vienybę“. Tačiau už šio „susirūpinimo“ slypi grynai savanaudiškas interesas“, – sakoma pranešime.

Centro teigimu, Rusijos valdžia rusakalbių bendruomenes visame pasaulyje laiko strategine įtakos priemone. Pagrindinis tikslas – sukurti lojalią bazę žmonių, galinčių daryti įtaką visuomenės nuomonei savo gyvenamose šalyse ir skleisti Rusijai palankius naratyvus užsienio žiniasklaidos erdvėse.

Be informacinės įtakos operacijų, tokios bendruomenės suteikia patogią aplinką hibridinėms operacijoms vykdyti. Prisidengiant „kultūrine konsolidacija“, tariamai kuriami tinklai, kuriuos Kremlius galėtų panaudoti destabilizacijai, protesto ar net sabotažo veiksmams organizuoti.

Pasak centro, darbo su „tautiečiais užsienyje“ plėtra gali būti platesnės Rusijos strategijos, kuria siekiama padidinti savo hibridinį buvimą visame pasaulyje, dalis. 

Šiame straipsnyje:
Rusija
žvalgyba
diversijos
sabotažas
hibridinis karas

Petras iš Klaip
Reikia vyti visus moskovitus iš Europos.
