Kremlius siekia pasitelkti užsienyje gyvenančius rusus hibridinėms operacijoms

„Maskva sako aktyviau dirbsianti su diasporos bendruomenėmis – jau teikiamos teisinės konsultacijos ir dedamos pastangos stiprinti jų „vienybę“. Tačiau už šio „susirūpinimo“ slypi grynai savanaudiškas interesas“, – sakoma pranešime.
Centro teigimu, Rusijos valdžia rusakalbių bendruomenes visame pasaulyje laiko strategine įtakos priemone. Pagrindinis tikslas – sukurti lojalią bazę žmonių, galinčių daryti įtaką visuomenės nuomonei savo gyvenamose šalyse ir skleisti Rusijai palankius naratyvus užsienio žiniasklaidos erdvėse.
Be informacinės įtakos operacijų, tokios bendruomenės suteikia patogią aplinką hibridinėms operacijoms vykdyti. Prisidengiant „kultūrine konsolidacija“, tariamai kuriami tinklai, kuriuos Kremlius galėtų panaudoti destabilizacijai, protesto ar net sabotažo veiksmams organizuoti.
Pasak centro, darbo su „tautiečiais užsienyje“ plėtra gali būti platesnės Rusijos strategijos, kuria siekiama padidinti savo hibridinį buvimą visame pasaulyje, dalis.
(be temos)