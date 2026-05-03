Kruiziniame laive – ligos protrūkis: jau pareikalavo aukų

Protrūkis kilo laive „MV Hondius“, plaukiančiame iš Ušuajos Argentinoje į Žaliąjį Kyšulį.
PAR atstovas spaudai Fosteras Mohale (Fosteras Mohalė) sakė, kad Johanesburge gydomam pacientui nustatytas hantavirusas – virusų, galinčių sukelti hemoraginę karštligę, šeima.
JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, hantavirusus platina graužikai, ypač per kontaktą su jų šlapimu, išmatomis ir seilėmis.
„PSO žino apie sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos atvejus Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive“, – Ženevoje AFP teigė Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).
„Vyksta tyrimai ir koordinuotas tarptautinis visuomenės sveikatos atsakas. Pasidalinsime išsamesne informacija, kai tik jos turėsime“, – tvirtino medikai.
Pirmasis asmuo, kuriam pasireiškė simptomai, buvo 70 metų keleivis. Jis mirė laive, o jo kūnas šiuo metu yra Šv. Elenos saloje, Jungtinės Karalystės (JK) teritorijoje Pietų Atlante, sakė PAR atstovas F. Mohalė.
Jo 69 metų žmona taip pat susirgo laive ir buvo evakuota į PAR, kur mirė Johanesburgo ligoninėje, sakė jis ir pridūrė, kad kol kas negali patvirtinti aukų pilietybės.
Trečiasis asmuo, 69 metų britas, taip pat buvo evakuotas į Johanesburgą, kur jis gydomas intensyviosios terapijos skyriuje.
Kelių kelionių agentūrų interneto svetainėse „MV Hondius“ nurodomas kaip poliarinių kruizų laivas. Jį valdo Nyderlanduose įsikūrusi kelionių bendrovė „Oceanwide Expeditions“.
Viename iš kruizų siūlomas maršrutas iš Ušuajos į Žaliąjį Kyšulį su sustojimais Pietų Džordžijos ir Šv. Elenos salose.
Kelių internetinių laivų stebėjimo svetainių duomenimis, sekmadienį „MV Hondius“ buvo netoli Žaliojo Kyšulio sostinės Prajos uosto.
Laive telpa apie 170 keleivių ir dirba apie 70 įgulos narių.
