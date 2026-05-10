Kuveitas ir JAE pranešė apie dronų atakas

Daugiau informacijos jis nepateikė, tačiau teigė, kad šalis ir jos gyventojai bus apsaugoti.
Jungtiniai Arabų Emyratai sekmadienį taip pat pranešė apie naujas atakas. JAE gynybos ministerija pareiškė, kad šalies oro gynybos sistemos sėkmingai perėmė du Irano dronus. Nukentėjusiųjų nebuvo.
Ketvirtadienį Iranas ir Jungtinės Valstijos apsikeitė atakomis, nepaisant paliaubų. O penktadienį JAV pajėgos atakavo du su Irano vėliava plaukiojančius naftos tanklaivius ir netoli Hormuzo sąsiaurio juos išvedė iš rikiuotės.
Iranas atakuoja Persijos įlankos valstybes, kuriose yra JAV bazių, nuo vasario pabaigoje atsinaujinusių JAV ir Izraelio atakų. Ypač buvo atakuojami Kuveitas ir JAE.
Kuveitas pranešė apie daugiau kaip 1 tūkst. raketų ir dronų atakų, nukreiptų daugiausia į karinius ir energetikos objektus.
JAE pranešė, kad per karą įvykdyta atakų, kurių metu panaudota apie 550 balistinių raketų, 30 kruizinių raketų ir 2,2 tūkst. dronų, rodo ministerijos pateikti skaičiai.
