Kyjive viešintis NATO vadovas: Rusija darosi vis labiau desperatiška

„Rusijos neapdairumas nėra naujiena. Tačiau Ukrainai toliau tvirtai laikantis, diegiant naujoves ir pasiekiant laimėjimų mūšio lauke, Rusija darosi vis labiau desperatiška“, – spaudos konferencijoje Kyjive su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu sakė M. Rutte.
M. Rutte į Ukrainos sostinę atvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Kyjivas surengė dronų atakas prieš Rusijos miestą Sankt Peterburgą, kur pareigūnai ir atvykę svečiai rinkosi į svarbų Rusijos ekonomikos forumą.
Tai įvyko praėjus dienai po to, kai per masines Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo 23 žmonės.
NATO generalinis sekretorius atkreipė dėmesį į Rusijos patiriamus nuostolius ir didėjantį ekonominį spaudimą.
„Tragiška, bet jie nerodo jokių sustojimo ženklų. Naujausios atakos Kyjive ir visoje Ukrainoje tai aiškiai parodo“, – sakė jis.
Netrukus po M. Rutte kalbos visame Kyjive buvo įjungtos oro pavojaus sirenos, įspėjančios apie galimą Rusijos ataką.
Ataka Sankt Peterburge buvo naujausia iš virtinės Ukrainos tolimojo nuotolio dronų smūgių, kurie sukrėtė Rusiją.
M. Rutte gyrė šias operacijas ir Ukrainos pažangą mūšio lauke.
„Ukraina veikia vis sėkmingiau tiek fronto linijoje, tiek užtikrinant, kad galite sunaikinti kai kuriuos pagrindinius rusų pajėgumus ir galimybes tęsti karą“, – sakė jis.
V. Zelenskis trečiadienį savo kariuomenės naktinius smūgius Sankt Peterburgui pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį.
Ukrainiečių lyderis taip pat pagrasino dar labiau suintensyvinti Kyjivo atsakomuosius smūgius Rusijai.
Remiantis naujienų agentūros AFP atlikta Karo studijų instituto (ISW) duomenų analize, gegužę Ukraina antrą mėnesį iš eilės atgavo daugiau teritorijos nei prarado, sustabdydama kelis mėnesius trukusį Rusijos veržimąsi.
V. Zelenskis ragina NATO šalis padidinti oro gynybos sistemų, ypač JAV gamybos „Patriot“ baterijų ir amunicijos, kurių, pasak Kyjivo, reikia Rusijos balistinėms raketoms numušti, tiekimą.