„Priešas užpuolė pramonės infrastruktūros objektą. Sužeistųjų nėra“, – trečiadienį sakė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.
Kyjivo vienašališkų paliaubų metu – Rusijos ataka Ukrainoje
2026-05-06 07:30
Praėjus kelioms valandoms po to, kai vidurnaktį Kyjivas pradėjo laikytis vienašališkų paliaubų, trečiadienio rytą Ukraina pranešė apie Rusijos smūgį pietiniame Zaporižios regione.
Kyjivo vienašališkų paliaubų metu – Rusijos ataka Ukrainoje / Asociatyvi Scanpix nuotr.
(be temos)