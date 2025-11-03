Latvijoje sulaikytas asmuo, įtariamas šnipinėjimu Rusijos karinės žvalgybos naudai

Įtariamasis, kurio tapatybė nebuvo paviešinta, kaltinamas šnipinėjimu.
Pranešama, kad jis buvo sulaikytas praėjusį mėnesį po policijos reidų dviejose vietose.
Latvijos institucijų teigimu, įtariamasis gavo ir perdavė informaciją apie šalyje dislokuotas NATO pajėgas. Pranešama, kad jis taip pat GRU perdavė duomenis apie aviacijai naudojamą privačią infrastruktūrą ir išankstinio mokėjimo mobiliųjų telefonų kortelių įsigijimą.
Po Rusijos oro erdvės pažeidimų ir daugybės dronų prie Europos oro uostų ir karinių objektų, Senojo žemyno lyderiai teigia, kad už šių veiksmų stovi Maskva, kuri kaltinimus atmeta.
