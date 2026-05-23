Latvijos policija: ežere sprogo nukritęs dronas

Šiandien apie 8 val. (vietos ir Lietuvos laiku) Valstybės saugumo tarnyba gavo gyventojų informaciją apie droną, nukritusį į Drydzio ežerą Kombulių valsčiuje, Kraslavos savivaldybėje, kur jis sprogo susilietęs su vandeniu. Nukentėjusiųjų nebuvo.
Policija nedelsdama nuvyko į nurodytą vietą ir pradėjo tyrimą. Įvykio vietoje rastos galimo drono nuolaužos.
Tiriama teritorija yra didelė, todėl įvykio vietai apžiūrėti pasitelktos papildomos pajėgos, įskaitant papildomą Valstybės policijos padalinį su dronu, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus su valtimi ir Nacionalines ginkluotąsias pajėgas (NBS).
Tarnybos tęsia darbą įvykio vietoje.
Valstybės policija ragina gyventojus nesiartinti prie įvykio vietos, sekti oficialią tarnybų informaciją ir nedelsiant pranešti policijai apie bet kokias drono nuolaužas.
NBS naujienų agentūrai LETA pranešė, kad jutikliai neaptiko į Latvijos teritoriją įskridusio drono. Todėl nebuvo išsiųstas joks perspėjimas SMS žinutėmis.
„Palaikau ryšį su atitinkamomis tarnybomis, dirbančiomis Kraslavos savivaldybėje prie Drydzio ežero po to, kai ežere nukrito ir sprogo dronas. Laukiu kuo išsamesnės tarnybų informacijos apie incidento aplinkybes ir tolesnius veiksmus“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „X“ paskelbė darbą baigianti ministrė pirmininkė Evika Silina (Evika Silinia).
Ji paragino gyventojus stebėti oficialią informaciją.
Kraslavos savivaldybės tarybos pirmininko pavaduotoja Viktorija Lenė taip pat LETA sakė, kad pasitiki įvykio vietoje dirbančių pareigūnų darbu. Jos nuomone, svarbiausia, kad per incidentą nenukentėjo nė vienas gyventojas.
Vietos valdžios įsitraukimas į incidentą šiuo metu nėra būtinas. Tačiau pranešama, kad savivaldybės atstovai gavo nuotraukų, kuriose matomos negyvos žuvys ežere.
V. Lenė negalėjo pasakyti, kokiu atstumu nuo įvykio vietos yra artimiausios gyvenvietės ar namai.
Drydzio ežeras yra už maždaug 20 km nuo sienos su Baltarusija ir už maždaug 100 km nuo sienos su Rusija.
Transliuotojas LSM citavo liudininką Vadimą Stepanovą, papasakojusį Latvijos radijui apie matytą drono nukritimą.
„Tuo metu buvau prie Drydzio ežero, žvejojau. Tada pamačiau jį skrendant. Iš pradžių pamaniau, kad tai „kukurūznikas“ (lėktuvas An-2). (...) garsas buvo kaip mopedo. Tada supratau, kad kažkas negerai“, – pasakojo vyras.
„Jis skrido virš ežero, apsisuko, praskrido virš salos, o tada jo variklis išsijungė, jis krito į ežerą ir sprogo. Buvau už maždaug kilometro ar pusantro. Pranešimo į mobiliuosius šiandien nebuvo“, – sakė V. Stepanovas.
Kaip pranešta, Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo panašių pranešimų į mobiliuosius telefonus, greičiausiai susijusių su dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrendančiais vykstant Rusijos ir Ukrainos karui. Tokie dronai Latvijos teritorijoje sprogo ir anksčiau, įskaitant gegužės 7 dieną naftos saugykloje Rėzeknėje.
Iki šiol per tokius incidentus žmonės nenukentėjo, tačiau dėl neseniai Rėzeknėje nukritusio drono buvo atleistas gynybos ministras Andris Sprūdas ir atsistatydino ministrė pirmininkė E. Silina.
(be temos)