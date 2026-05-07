Latvijos policija: informacija apie ant traukinio užkritusį droną – melas

Teisėsaugos institucijų teigimu, Latvijoje sąmoningai platinama melaginga informacija, esą praėjusią naktį geležinkelio ruože Nycgalė–Vabuolė ant keleivinio traukinio Ryga–Daugpilis nukrito dronas.
Policija atkreipia dėmesį, kad gegužės 5 d. vakare buvo gauta informacija, jog geležinkelio ruože Nycgalė–Vabuolė užsidegė keleivinio traukinio vagonas. Šiuo metu tyrėjų turima informacija rodo, kad gaisras kilo traukinio variklio skyriuje ir greičiausiai buvo susijęs su variklio gedimu.
Tikslios įvykio aplinkybės bus išsiaiškintos atliekant baudžiamąjį tyrimą. Policijos teigimu, visi keleiviai buvo evakuoti iš traukinio ir aukų nebuvo.
Latvijos policija perspėja, kad toks tyčinis ir piktavališkas melagingų naujienų skleidimas, kuriuo sąmoningai provokuojama ir sėjama baimė visuomenėje, gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę.
Teisėsaugos institucijos taip pat ragina žmones kritiškai vertinti internete skelbiamą informaciją ir pasitikėti tik oficialiais informacijos šaltiniais – valdžios institucijų tinklalapiais ir oficialiomis socialinių tinklų paskyromis.
Kaip pranešė LETA, ketvirtadienį paryčiais iš Rusijos pusės į Latvijos oro erdvę įskrido keletas dronų, ir bent vienas iš jų sudužo Rėzeknėje, apgadindamas naftos saugyklą.
Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (NAF) prašymu Valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba išsiuntė pranešimą mobiliojo ryšio tinklu Ludzos, Balvų ir Rėzeknės savivaldybių gyventojams.
Liudininkų teigimu, net po saulėtekio virš Rėzeknės buvo matomi ir girdimi dronai. Gyventojai taip pat pranešė apie triukšmą, primenantį naikintuvų skleidžiamą garsą.
Latvijos gynybos ministras Andris Sprūds interviu šalies televizijai sakė, kad NAF kartu su NATO sąjungininkais užtikrina maksimalų Latvijos oro erdvės kontrolę. Ministras pridūrė, kad taip pat buvo pakelti NATO naikintuvai.
NAF atkreipia dėmesį, kad kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, kyla pavojus, kad incidentai, kai užsienio dronai įskrenda į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartėja, kartosis ir ateityje.
