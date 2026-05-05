Latvijos policija nustatė vienos Epsteino nusikaltimų aukos tapatybę

„Aukos tapatybė nustatyta – tai pilnametė Latvijos pilietė“, – antradienį TV3 kanalui sakė policijos viršininkas Armandas Rukas.
Įtariama, kad ją su J. Epsteinu suvedė užsienio pilietis, kurio tapatybę tyrėjai taip pat jau nustatė.
Policijos viršininkas pridūrė, kad iki šiol nebuvo nustatyta nė vieno Latvijos piliečio, tiesiogiai dalyvavusio merginų ar moterų verbavime seksualiniam išnaudojimui.
„Dirbome su beveik 10 žmonių, kurie šioje byloje buvo apklausti, įskaitant keletą pasisakiusiųjų viešai“, – sakė A. Rukas.
Latvijos policija taip pat paprašė teisinės pagalbos iš JAV, tačiau, pasak policijos viršininko, atsakymo dar nesulaukė.
Latvijos teisėsaugos institucijos pradėjo tyrimą po to, kai sausio pabaigoje JAV Teisingumo departamento paskelbtuose dokumentuose ši Baltijos šalis buvo nurodyta kaip galima jaunų moterų ir nepilnamečių verbavimo vieta.
Europos Sąjungos (ES) ir NATO narė Latvija dokumentuose paminėta daugiau nei 500 kartų įvairiuose kontekstuose, o sostinė Ryga – daugiau nei 800 kartų.
Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dokumentuose minimi kelių Latvijos modelių ir modelių agentūrų pavadinimai, taip pat yra J. Epsteino asmeninių susirašinėjimų su jaunomis latvėmis.
Taip pat pranešama, kad juose yra vaizdo įrašas, kuriame matyti menkai apsirengusi jauna mergina, vaikščiojanti po modelių agentūros Latvijoje salę, Ji demonstruoja savo kūno formas ir prisistato, nurodydama savo vardą, ūgį ir gyvenamąją vietą Rygoje.
Multimilijonierius J. Epsteinas daugelį metų vadovavo seksualinio išnaudojimo tinklui, kurio aukomis tapo dešimtys jaunų moterų ir nepilnamečių merginų, tuo pačiu palaikydamas ryšius su įtakingais politikos, verslo ir akademinio pasaulio veikėjais.
2008 m. J. Epsteinas buvo nuteistas už tai, kad iš nepilnamečių reikalavo seksualinių paslaugų, tačiau 2019 m. mirė Niujorko kalėjimo kameroje, taip ir nespėjęs stoti prieš teismą dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais. Valdžios institucijų teigimu, 66-erių vyras nusižudė.
