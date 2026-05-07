Lėktuvas su galimai hantavirusu užsikrėtusiu asmeniu nusileido Amsterdame

Anot įvykio vietoje buvusio AFP žurnalisto, greitosios medicinos pagalbos lėktuvas Schipholio oro uoste nusileido 8 val. 54 min. vietos (9 val. 54 min. Lietuvos) laiku.
Laivo operatorė „Oceanwide Expeditions“ patvirtino, kad „stabilios būklės“ keleivis turėjo būti evakuotas į Nyderlandus. Kiti du evakuoti asmenys į Amsterdamą atvyko vėlų trečiadienį.
Ispanijos, kur lėktuvas netikėtai sustojo Gran Kanarijos saloje, pareigūnai patvirtino, kad pacientas „į Amsterdamą buvo perkeltas kitu medicininiu orlaiviu“, nei planuota.
Kol kas neaišku, kas laukia šio paciento po nusileidimo.
Iš dviejų trečiadienį nusileidusių keleivių vienas buvo išvežtas į ligoninę Leidene, Nyderlanduose, o kitas – į Vokietiją.
