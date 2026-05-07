 Lėktuvas su galimai hantavirusu užsikrėtusiu asmeniu nusileido Amsterdame

2026-05-07 11:15
BNS inf.

Amsterdame po evakuacijos ketvirtadienį nusileido lėktuvas, kuriuo, kaip manoma, skraidinamas sergantis keleivis iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo prie Žaliojo Kyšulio krantų, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

Lėktuvas su galimai hantavirusu užsikrėtusiu asmeniu nusileido Amsterdame / Scanpix nuotr.

Anot įvykio vietoje buvusio AFP žurnalisto, greitosios medicinos pagalbos lėktuvas Schipholio oro uoste nusileido 8 val. 54 min. vietos (9 val. 54 min. Lietuvos) laiku.

Laivo operatorė „Oceanwide Expeditions“ patvirtino, kad „stabilios būklės“ keleivis turėjo būti evakuotas į Nyderlandus. Kiti du evakuoti asmenys į Amsterdamą atvyko vėlų trečiadienį.

Ispanijos, kur lėktuvas netikėtai sustojo Gran Kanarijos saloje, pareigūnai patvirtino, kad pacientas „į Amsterdamą buvo perkeltas kitu medicininiu orlaiviu“, nei planuota.

Kol kas neaišku, kas laukia šio paciento po nusileidimo.

Iš dviejų trečiadienį nusileidusių keleivių vienas buvo išvežtas į ligoninę Leidene, Nyderlanduose, o kitas – į Vokietiją.

Šiame straipsnyje:
hantaviruso protrūkis

