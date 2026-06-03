Libanas praneša apie mažiausiai 9 per Izraelio smūgius pietuose žuvusius žmones

Tuo metu Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi „priešišką orlaivį“ ir du sviedinius, kurie į Izraelio teritoriją įskrido iš Libano.
Izraelio pareigūnai anksčiau įspėjo, kad kariuomenė smogs Beiruto pietiniams priemiesčiams, kurie laikomi „Hezbollah“ tvirtove, jei ši kovotojų grupuotė puls Izraelio šiaurines bendruomenes, ir pabrėžė, kad Vašingtonas palaiko tokią poziciją.
„Hezbollah“ pareiškė, kad jos kovotojai trečiadienį puolė Izraelio karius, įsiveržusius į Pietų Libaną, ir taip pat prisiėmė atsakomybę už ataką prieš Izraelio karius Izraelio šiaurėje.
Savo pareiškime „Hezbollah“ nurodė, kad „reaguodami į Izraelio priešo kariuomenės paliaubų pažeidimą“, jos kovotojai raketų salvėmis apšaudė „Izraelio priešo kariuomenės kareivių susibūrimą“ Šiaurės Izraelyje.
Pranešimai apie smūgius ir atakas pasirodė tuo metu, kai Izraelio ir Libano diplomatai Vašingtone rengiasi antrai tiesioginių derybų dienai – tai jau ketvirtasis derybų ratas nuo tada, kai „Hezbollah“, palaikydama ją remiantį Iraną, kovo 2-ąją įtraukė Libaną į karą Artimuosiuose Rytuose, paleidusi raketų į Izraelį.
„Hezbollah“ kategoriškai prieštarauja tiesioginėms deryboms.
Libano valstybės valdoma Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė apie Izraelio smūgį, nutaikytą į „automobilį Chaldės kelyje“.
Naujienų agentūros AFP korespondentas smūgio vietoje, esančioje pagrindiniame greitkelyje, vedančiame į pietus nuo sostinės, matė greitosios pagalbos automobilį ir susirinkusius smalsuolius.
NNA taip pat pranešė apie smūgius daugiau nei 20 vietovių šalies pietuose. Kai kurie iš jų buvo suduoti po to, kai Izraelio kariuomenė įspėjo kelių kaimų gyventojus evakuotis.
Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio ataką al Haušo vietovėje netoli Tyro miesto žuvo keturi sirai ir du palestiniečiai.
Tačiau Izraelio kariuomenės atstovas agentūros AFP biurui Jeruzalėje teigė, kad „mes nežinome apie jokią tokio pobūdžio ataką šioje teritorijoje“.
Greitosios pagalbos medikai
Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Izraelio smūgį kitur pietuose buvo pataikyta į greitosios pagalbos automobilį ir žuvo du greitosios pagalbos medikai iš „Risala Scouts“ asociacijos, kuri yra susijusi su „Hezbollah“ sąjungininku judėjimu „Amal“.
Ministerija paskelbė smarkiai apgadinto greitosios pagalbos automobilio nuotraukas, kuriose matyti iš transporto priemonės iškritusios ir ant kelio pabirusios medicininės kaukės.
Nuo karo veiksmų pradžios šalyje jau žuvo mažiausiai 130 greitosios pagalbos ir sveikatos priežiūros darbuotojų.
Libano kariuomenė pranešė, kad per vieną Izraelio smūgį taip pat žuvo vienas karys, o per kitą ataką prieš karinę transporto priemonę buvo sužeisti vienas karininkas ir vienas karys.
Kariuomenė pasmerkė Izraelio „tyčinį taikymąsi į kariuomenės personalą, transporto priemones ir pozicijas“.
Izraelis pastaruoju metu sustiprino savo atakas Libane ir vykdo tolimiausią per pastaruosius du dešimtmečius sausumos operaciją šioje šalyje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) vėlai pirmadienį pareiškė, jog Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) sutiko atšaukti karinį reidą Beirute, o „Hezbollah“ sutiko, kad „visi šaudymai liausis“.
Vėliau, anot jo, šis susitarimas bus išplėstas.
Tuo metu „Hezbollah“ aukšto rango pareigūnas Mahmudas Qomati (Mahmudas Komatis) naujienų agentūrai AFP antradienį pareiškė, kad grupuotė „nesutiks su dalinėmis paliaubomis“.
Teheranas atkakliai reikalauja, kad bet koks susitarimas dėl platesnio masto karo Artimuosiuose Rytuose užbaigimo apimtų ir Libaną.
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