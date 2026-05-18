Libane per Izraelio smūgius žuvo septyni žmonės

Tai įvyko nepaisant trapių paliaubų, o „Hezbollah“ JAV tarpininkaujamas derybas tarp dviejų šalių pavadino „aklaviete“.
Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė „preliminarų sekmadienio Izraelio smūgių aukų skaičių“: Tair Felsajaus miestelyje žuvo trys žmonės, įskaitant vaiką, o Tair Debos miestelyje – du žmonės, įskaitant dar vieną vaiką.
Ministerija nurodė, kad per šiuos smūgius buvo sužeista 11 žmonių, o dar keturi buvo sužeisti per smūgius dviejuose kituose pietiniuose miesteliuose.
Vėliau Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad apie vidurnaktį per Izraelio raketos smūgį į butą šalies rytuose žuvo „Islamo džihado“ grupuotės vadas Waelas Abdel Halimas (Vaelas Abdel Halimas) ir jo 17-metė dukra.
Nepaisant paliaubų, Izraelis toliau plačiai smūgiuoja pietų Libane ir dažnai skelbia įspėjimus dėl evakuacijos pietiniams miesteliams ir kaimams.
Valstybinė NNA pranešė, kad sekmadienį du Izraelio smūgiai taip pat pataikė į Sohmoro miestelį rytų Libano Bekos slėnyje.
Vėliau Izraelio kariuomenė paskelbė įspėjimą dėl evakuacijos keturiems kaimams netoli pietinio pakrantės miesto Sidono, esantiems už dešimčių kilometrų nuo pasienio zonos, kuriems toks įspėjimas buvo paskelbtas ir šeštadienį.
NNA teigimu, po įspėjimo Izraelio oro smūgiai pataikė į tris iš keturių kaimų.
