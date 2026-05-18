 Libane per Izraelio smūgius žuvo septyni žmonės

Libane per Izraelio smūgius žuvo septyni žmonės

2026-05-18 06:57
BNS inf.

Libano institucijos ir valstybinė žiniasklaida pranešė, kad sekmadienį per Izraelio smūgius šalyje žuvo septyni žmonės, įskaitant „Islamo džihado“ grupuotės vadą.

<span>Libane per Izraelio smūgius žuvo septyni žmonės</span>
Libane per Izraelio smūgius žuvo septyni žmonės / KAWNAT HAJU / AFP nuotr.

Tai įvyko nepaisant trapių paliaubų, o „Hezbollah“ JAV tarpininkaujamas derybas tarp dviejų šalių pavadino „aklaviete“.

Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė „preliminarų sekmadienio Izraelio smūgių aukų skaičių“: Tair Felsajaus miestelyje žuvo trys žmonės, įskaitant vaiką, o Tair Debos miestelyje – du žmonės, įskaitant dar vieną vaiką.

Ministerija nurodė, kad per šiuos smūgius buvo sužeista 11 žmonių, o dar keturi buvo sužeisti per smūgius dviejuose kituose pietiniuose miesteliuose.

Vėliau Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad apie vidurnaktį per Izraelio raketos smūgį į butą šalies rytuose žuvo „Islamo džihado“ grupuotės vadas Waelas Abdel Halimas (Vaelas Abdel Halimas) ir jo 17-metė dukra.

Nepaisant paliaubų, Izraelis toliau plačiai smūgiuoja pietų Libane ir dažnai skelbia įspėjimus dėl evakuacijos pietiniams miesteliams ir kaimams.

Valstybinė NNA pranešė, kad sekmadienį du Izraelio smūgiai taip pat pataikė į Sohmoro miestelį rytų Libano Bekos slėnyje.

Vėliau Izraelio kariuomenė paskelbė įspėjimą dėl evakuacijos keturiems kaimams netoli pietinio pakrantės miesto Sidono, esantiems už dešimčių kilometrų nuo pasienio zonos, kuriems toks įspėjimas buvo paskelbtas ir šeštadienį.

NNA teigimu, po įspėjimo Izraelio oro smūgiai pataikė į tris iš keturių kaimų.

Šiame straipsnyje:
Libanas
Izraelio smūgiai
žuvo žmonės
karas
Izraelis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų