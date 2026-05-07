Macronas prašo Irano leidimo jūrų misijai surengti

Jis per pokalbį telefonu su M. Pezeshkianu propagavo Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės planuojamą daugiašalę misiją, kuri galėtų padėti atkurti pasitikėjimą laivų savininkų ir draudikų gretose, trečiadienį tinkle „X“ rašė E. Macronas.
Pastarojo meto įvykiai aiškiai parodė, kokia naudinga galėtų būti tokia misija, tikino E. Macronas. Jis ragino M. Pezeshkianą pasinaudoti šia proga ir taip pat ketino aptarti šį klausimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Ramybės atkūrimas sąsiauryje padės paspartinti derybas dėl branduolinės programos, raketų klausimo ir padėties regione“, – sakė E. Macronas.
„Europiečiai, nuo kurių priklauso sankcijų panaikinimas, atliks savo vaidmenį“, – nurodė jis.
Misija dėl savo pobūdžio išliktų neutrali kariaujančių šalių atžvilgiu. Prancūzijos lėktuvnešio „Charles de Gaulle“ dislokavimas sąsiaurio apylinkėse turėtų būti vertinamas misijos kontekste, teigė E. Macronas.
„Visos šalys turi nedelsdamos ir besąlygiškai atšaukti sąsiaurio blokadą. Prieš konfliktą vyravusi visiška laivybos laisvė turi būti sugrąžinta visam laikui“, – pažymėjo jis.
Pasak Eliziejaus rūmų, Prancūzijos požiūriu siekiama įtikinti Jungtines Valstijas atšaukti savo jūrų blokadą, taip paskatinant Iraną mainais pradėti esmines derybas ir atšaukti Hormuzo sąsiaurio blokadą.
Prancūzija savo mintis derino su artimais partneriais, tvirtino vienas aukšto rango diplomatas.
