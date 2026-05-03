 Maroke dingo du JAV kariai

2026-05-03 18:22
BNS inf.

Pietų Maroke per pratybas dingo du JAV kariai, sekmadienį pranešė abiejų šalių karinės institucijos ir pridūrė, kad vyksta paieška.

Karinės pratybos „African Lion 2026“ prasidėjo praėjusio mėnesio pabaigoje pietiniame Agadiro mieste ir iki gegužės 8 dienos subūrė beveik 5 tūkst. karių iš daugiau nei 40 šalių.

„Du JAV kariai, dalyvaujantys pratybose „African Lion 2026“, dingo šeštadienio vakarą netoli uolos prie Kap Dra Tan Tano rajone“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Maroko ginkluotosios pajėgos.

„Maroko, JAV ir kitos pratybose dalyvaujančios pajėgos (...) nedelsdamos pradėjo koordinuotas paieškos ir gelbėjimo operacijas, pasitelkdamos sausumos, oro ir jūrų pajėgumus“, – pridūrė jos.

JAV pajėgų Afrikoje vadovybė taip pat pranešė, kad kariai dingo, ir nurodė: „Incidentas vis dar tiriamas, o paieška tęsiama.“

