Maroke dingo du JAV kariai

Karinės pratybos „African Lion 2026“ prasidėjo praėjusio mėnesio pabaigoje pietiniame Agadiro mieste ir iki gegužės 8 dienos subūrė beveik 5 tūkst. karių iš daugiau nei 40 šalių.
„Du JAV kariai, dalyvaujantys pratybose „African Lion 2026“, dingo šeštadienio vakarą netoli uolos prie Kap Dra Tan Tano rajone“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Maroko ginkluotosios pajėgos.
„Maroko, JAV ir kitos pratybose dalyvaujančios pajėgos (...) nedelsdamos pradėjo koordinuotas paieškos ir gelbėjimo operacijas, pasitelkdamos sausumos, oro ir jūrų pajėgumus“, – pridūrė jos.
JAV pajėgų Afrikoje vadovybė taip pat pranešė, kad kariai dingo, ir nurodė: „Incidentas vis dar tiriamas, o paieška tęsiama.“
