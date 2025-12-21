Masinės avarijos Lenkijoje vaizdai atima žadą: susidūrė dvi dešimtys automobilių

Liublino policijos atstovas Kamil Karbowniczek nurodė, kad S19 kelyje, važiuojant Rzeszów kryptimi, ties Stojeszyn vietove įvyko avarija – susidūrė 18 transporto priemonių: 13 lengvųjų automobilių, du sunkvežimiai ir trys mikroautobusai.
Lenkijos žiniasklaida rašo, kad dar aštuoni automobiliai spėjo laiku sustoti, todėl susidūrimo išvengė.
K. Karbowniczeko teigimu, žuvusiųjų nėra. Dvylikai žmonių prireikė medikų pagalbos, o devyni iš jų vis dar gydomi ligoninėse. Laimei, jų sužalojimai nėra pavojingi gyvybei.
Tikėtina, kad avariją lėmė sudėtingos eismo sąlygos.
„Buvo rūkas ir slidu“, – teigė Lenkijos policijos atstovai.
Dėl avarijos kelio atkarpa buvo paralyžiuota iki šeštadienio 8 val.
