 Masinės avarijos Lenkijoje vaizdai atima žadą: susidūrė dvi dešimtys automobilių

2025-12-21 11:31 diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Lenkijoje, netoli Liublino, įvyko masinė avarija, kurios metu sužeista 12 žmonių. Apie tai pranešė Lenkijos žiniasklaida.

Liublino policijos atstovas Kamil Karbowniczek nurodė, kad S19 kelyje, važiuojant Rzeszów kryptimi, ties Stojeszyn vietove įvyko avarija – susidūrė 18 transporto priemonių: 13 lengvųjų automobilių, du sunkvežimiai ir trys mikroautobusai. 

Lenkijos žiniasklaida rašo, kad dar aštuoni automobiliai spėjo laiku sustoti, todėl susidūrimo išvengė. 

K. Karbowniczeko teigimu, žuvusiųjų nėra. Dvylikai žmonių prireikė medikų pagalbos, o devyni iš jų vis dar gydomi ligoninėse. Laimei, jų sužalojimai nėra pavojingi gyvybei.

Tikėtina, kad avariją lėmė sudėtingos eismo sąlygos. 

„Buvo rūkas ir slidu“, – teigė Lenkijos policijos atstovai.

Dėl avarijos kelio atkarpa buvo paralyžiuota iki šeštadienio 8 val.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
avarija lenkijoje
masinė avarija Lenkijoje

