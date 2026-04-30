Medvedevas: Rusijos kariuomenė 2026 m. užverbavo 127 tūkst. samdomų karių

„Dar 10 tūkst. pasirašė sutartis dėl tarnybos savanorių batalionuose“, – švietimo forume Maskvoje sakė D. Medvedevas, kuris tebėra įtakingas, nes eina Nacionalinio saugumo tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas.
2025 m. sutartis pasirašė 450 tūkst. karių, teigė jis.
D. Medvedevas tvirtino, kad nuolatinio karių antplūdžio į karą Ukrainoje šaltinis yra rusų patriotizmas. Rusijos regionai dabar moka rekordines premijas, kad į karą priviliotų daugiau vyrų.
Verbavimo duomenys yra svarbus Rusijos potencialo tęsti karo veiksmus rodiklis. Iki šiol ekspertai manė, kad Rusijos karių gretos per mėnesį pasipildo apie 30 tūkst. žmonių. D. Medvedevo pateikti duomenys rodo, kad mėnesinis skaičius sudaro kiek daugiau nei 34 tūkst. vyrų.
Ukrainos tikslas yra užtikrinti, kad daugiau priešininkų nebegalėtų kariauti, t. y. juos nužudyti arba sunkiai sužeisti. Pastaraisiais mėnesiais tai buvo pasiekta, pažymėjo Ukrainos bepiločių orlaivių pajėgų vadas Robertas Brovdis.
