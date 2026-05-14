Merzas abejoja, kad Rusija pasirengusi deryboms

„Praėjusios nakties atakos rodo ką kita, – sakė F. Merzas per Karolio Didžiojo apdovanojimo ceremoniją Achene. – Pasirengimas derėtis reikalauja abiejų pusių pasirengimo“.
F. Merzas taip pat pabrėžė, kad europiečiai neleis nurodinėti, kas turi būti jų tarpininkas.
„Mes, europiečiai, patys sprendžiame, kas kalba už mus, niekas kitas“, – akcentavo jis.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę per spaudos konferenciją po Pergalės dienos parado užsiminė, kad tarpininku derybose galėtų būti buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schröderis.
„Iš visų Europos politikų aš pirmenybę teikčiau deryboms su G. Schröderiu“, – teigė jis. G. Schröderis laikomas asmeniniu V. Putino draugu.
Rusijos ginkluotosios pajėgos netrukus po trumpų paliaubų surengė vieną ilgiausiai trukusių oro smūgių daugiau kaip ketverius metus trunkančiame kare. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio duomenimis, nuo trečiadienio Rusija surengė 1 560 dronų atakų.
Tuo metu Estijos užsienio reikalų ministras Margus Tsahkna paragino Ramšteino grupės šalis pasekti Talino pavyzdžiu ir karinei pagalbai Ukrainai kasmet skirti 0,25 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP).
Estijos diplomatijos vadovas apie tai rašė platformoje „X“, praneša „Ukrinform“.
„Estija jau seniai pabrėžia: tam, kad Ukraina galėtų efektyviai planuoti ir palaikyti savo gynybą nuo Rusijos agresijos, ji turi būti tikra dėl ilgalaikės partnerių paramos“, – pažymėjo M. Tsahkna.
Jis priminė, kad Estija pastaraisiais metais karinei pagalbai Ukrainai kasmet skirdavo 0,25 proc. savo BVP ir darys tai ateityje.
„Mūsų skaičiavimai rodo, kad jei visos Ramšteino koalicijos šalys prisidėtų panašiu mastu, atsirastų būtinos sąlygos Ukrainos sėkmei“, – pabrėžė Estijos užsienio reikalų ministras.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Estija 2024 m. sausį paskelbė, kad per ateinančius ketverius metus Ukrainos gynybai skirs 0,25 proc. savo BVP.
Ramšteino grupė, oficialiai žinoma kaip Ukrainos gynybos kontaktinė grupė, yra daugiau kaip 50 šalių aljansas, įsteigtas 2022 m., siekiant koordinuoti karinę pagalbą Ukrainai.