Mianmare per sprogimą pastate, kuriame laikyti sprogmenys, žuvo daugiau nei 45 žmonės

Dar apie 70 žmonių buvo sužeisti per sprogimą, kuris įvyko apie vidurdienį Kaungtupo kaime, Namhkamo miestelyje.
Šią teritoriją, esančią maždaug už 3 km į pietus nuo Kinijos sienos, kontroliuoja Ta'angų nacionalinė išsivadavimo armija – etninė ginkluota grupė, kovojanti su Mianmaro centrine vyriausybe.
Į sprogimo vietą atskubėjęs gelbėtojas agentūrai „The Associated Press“ sakė, kad iki sekmadienio vakaro buvo rasti ir kremuoti išvežti 46 kūnai, tarp jų – šeši vaikai.
Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs gelbėtojas teigė, kad 74 sužeisti žmonės buvo nugabenti į miestelio ligoninę, o gelbėjimo darbai tęsiami.
Kitas gelbėtojas Namhkame, taip pat kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, nurodė, kad žuvo apie 40 žmonių, o netoli sprogimo vietos apgadinta daugiau nei 100 namų.
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