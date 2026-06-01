Milžiniškas sprogimas Maltoje: yra sužeistų

Šis ir vėlesni sprogimai fejerverkų fabrike „Ta' Lourdes“, esančiame Viduržemio jūros salos šiaurinėje pusėje, sudrebino pastatus ir išdaužė stiklus, rodo vietos laikraščių „Times of Malta“ ir „Malta Today“ paskelbti vaizdo įrašai.
Pirmasis sprogimas driokstelėjo apie 6.35 val. o po jo – antras galingas sprogimas, laikraščiams sakė liudytojai.
Nesunkiai sužeisti du vyrai, dirbę netoliese esančiuose laukuose, kai įvyko sprogimai, socialiniuose tinkluose pranešė policija. Pasak jos, tuo metu fabrike jokių darbininkų nebuvo.
Kiti nedideli sprogimai įvyko praėjus net kelioms valandoms po pirmųjų, pranešė „Times of Malta“.
Netoliese gyvenantis Edwardas Mercieca laikraščiui sakė, kad jį pažadino pirmasis sprogimas.
„Atrodė, lyg kas nors būtų paėmęs sunkvežimio dydžio kūjį ir trenkęs į mano namą“, –citavo jį „Times of Malta“.
Pasak gyventojo, dūmų stulpas buvęs kokių 300 metrų aukščio.
Ministras pirmininkas Robertas Abela, kurio Leiboristų partija šeštadienį laimėjo precedento neturinčią ketvirtąją kadenciją, socialiniuose tinkluose parašė, kad jo „mintys su žmonėmis, nukentėjusiais nuo šįryt įvykusio sprogimo“.
Premjero teigimu, pareigūnai buvo nedelsiant išsiųsti į pagalbą.
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