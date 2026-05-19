Ministras: Estija numušė jos oro erdvę pažeidusį droną

Gynybos ministras Hanno Pevkuras sakė, kad apie vidurdienį Estijos oro erdvės stebėjimo radarai ir oro pajėgų sistemos aptiko link Estijos skrendantį droną dar prieš jam patenkant į šalies oro erdvę.
„Grėsmė pasitvirtino ir dronas įskrido į Estijos teritoriją. Nedelsiant buvo pradėtos visos būtinos procedūros, o Baltijos oro policijos naikintuvai, Rumunijos F-16, pakilo į orą. Jie numušė droną tarp Vertsjervo ežero ir Peltsamos“, – sakė H. Pevkuras.
Pasak jo, dronas nukrito pelkėtoje vietovėje, jo paieška tęsiama. Tyrimui vadovauja Vidaus saugumo tarnyba.
Rusijos trukdžiai
Tai, kad NATO oro policija numušė droną, įskridusį į Estijos oro erdvę, rodo, kad misija veikia ir įgyvendina savo tikslą – užtikrinti kolektyvinį saugumą, pareiškė Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
Jis pabrėžė, kad Ukraina turi visas teises atakuoti Rusijos karinius taikinius, kad sumažintų Rusijos galimybes tęsti agresiją.
„Estija neleido naudoti savo oro erdvės Rusijos puolimui. Tokie incidentai susiję su Rusijos trukdymu“, – sakė M. Tsahkna.
Brigados generolas Riivo Valge pridūrė, kad prieš atidengiant ugnį buvo atliktas vizualinis stebėjimas, o dronas numuštas pirma raketa.
„Mums padėjo palankios oro sąlygos, o taikos metu prieš paleidžiant bet kokį šūvį turi būti užtikrintas pakankamas vizualinis stebėjimas. Mes neatidengiame ugnies aklai, pavyzdžiui, vien pagal garsą“, – aiškino R. Valge.
H. Pevkuras paragino visuomenę pranešti apie pastebėtus dūmus ar drono nuolaužas aprašytoje vietovėje. Jis pabrėžė, kad žmonės neturėtų liesti drono nuolaužų, nes jų saugumo būklė nežinoma.
Ministras Estijos naujienų svetainei „Delfi“ anksčiau sakė, kad greičiausiai tai buvo į taikinį Rusijoje paleistas Ukrainos dronas.
Antradienį Rusijos šiaurės vakarų regioną atakavo Ukrainos dronai, dėl to sutriko eismas Pskovo oro uoste ir Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste.
H. Pevkuras pakartojo, kad Estija nedavė leidimo naudotis savo oro erdve niekam kitam, išskyrus savo sąjungininkus, o Ukraina to ir neprašė.
„Ukrainos gynybos ministras atsiprašė dėl šio incidento, kartu išreikšdamas pasitenkinimą, kad dronas buvo sėkmingai numuštas“, – pridūrė H. Pevkuras.
Pranešime teigiama, kad oro pavojus buvo paskelbtas Tartu, Jegevos, Viljandžio, Valgos, Veru ir Pelvos apskrityse.
Apie 12 val. 45 min. Gynybos pajėgos pranešime paskelbė, kad oro grėsmė baigėsi.
Dronas Latvijoje
Latvijoje Nacionalinės ginkluotosios pajėgos antradienį taip pat paskelbė įspėjimą apie grėsmę oro erdvėje.
Kariuomenė pranešė, kad antradienio vidurdienį į Latvijos oro erdvę įskrido dronas.
Krizių valdymo centro vadovas Arvis Zylė antradienio popietę paskelbė, kad užsienio drono šalies oro erdvėje nebėra.
Pasak kariškių, šiuo metu žinoma, kad Latvijos sieną kirto vienas dronas. Manoma, kad jis skrenda virš Preilių savivaldybės, tačiau situacija nuolat keičiasi, nurodė kariuomenė.
Iš pradžių apie grėsmę pranešta Kraslavos ir Ludzos savivaldybėse. Vėliau pranešimas taip pat išsiųstas Preilių ir Rėzeknės savivaldybių bei Rėzeknės miesto gyventojams.
Dar vėliau perspėjimus gavo Maduonos, Cėsių, Smiltenės ir Gulbenės savivaldybių gyventojai.
Šalies oro erdvėje pakelti NATO naikintuvai.
Tuo tarpu Latvijos švietimo ir mokslo ministrė Dacė Melbardė pranešė, kad dėl oro pavojaus keliose Latgalos savivaldybėse buvo sustabdytas centralizuotas latvių kalbos egzaminas, kurį laikė devintokai.
Rytiniuose pasienio regionuose dėl drono pavojaus buvo sustabdytas traukinių eismas.
Kaip pranešama, Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo panašių pranešimų, greičiausiai susijusių su dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrendančiais vykstant Rusijos karui Ukrainoje.
Tokie dronai kelis kartus nukrito ir Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 dienos incidentą naftos saugykloje Rėzeknėje.
Iki šiol per tokius incidentus žmonės nenukentėjo.
