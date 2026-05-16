Nepaisant naujų smūgių, Izraelis ir Libanas pratęsė paliaubas

Izraelis bombarduoja Libaną ir įsiveržė į jo pietus, atsakydamas į „Hezbollah“ – Irano remiamo šiitų judėjimo, kuris nedalyvauja paliaubų diplomatijoje, – ugnį.
Izraelio ir Libano vyriausybės, kuriai sunkiai sekasi sutramdyti „Hezbollah“, pasiuntiniai dvi dienas posėdžiavo Vašingtone ir pareiškė, kad pratęs paliaubas, kurios turėjo baigtis sekmadienį.
Karo veiksmų nutraukimas „bus pratęstas 45 dienoms, kad būtų galima pasiekti tolesnę pažangą“, sakė Valstybės departamento atstovas Tommy Pigottas (Tomis Pigotas).
Jis sakė, kad Valstybės departamentas birželio 2 ir 3 dienomis surengs derybas, kurių tikslas – pasiekti nuolatinį politinį susitarimą, o Pentagonas gegužės 29 dieną suburs šalių kariuomenių delegacijas.
Libano delegacija išplatintame pranešime teigė, kad paliaubų pratęsimas ir karinių derybų pradžia suteiks „svarbaus atokvėpio mūsų piliečiams“, o viso to tikslas – „ilgalaikis stabilumas“.
Netiesiogiai priekaištaudamas „Hezbollah“, Libano ministras pirmininkas Nawafas Salamas (Navafas Salamas) per nevyriausybinės organizacijos vakarienę Beirute sakė, kad jo šaliai „gana šių neapgalvotų nuotykių, tarnaujančių užsienio projektams ar interesams“.
Pastarieji atnešė „karą, kurio mes nepasirinkome, bet kuris mums buvo primestas ir dėl kurio Izraelis okupavo 68 miestus ir kaimus“, sakė jis.
Jungtinės Valstijos tvirtai remia Izraelį, su kuriuo vasario 28 dieną surengė atakas prieš Iraną, tačiau taip pat švelniai išreiškė nerimą dėl izraeliečių karių įsiveržimo į pietų Libaną.
Izraelio ambasadorius Vašingtone Yechielis Leiteris (Jekielis Leiteris), vadovavęs savo šalies delegacijai, po derybų sakė, kad prioritetas yra užtikrinti Izraelio saugumą.
„Bus pakilimų ir nuosmukių, bet sėkmės potencialas yra didelis“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Y. Leiteris.
Irano dvasininkų valstybė, „Hezbollah“ globėja, pareikalavo ilgalaikių paliaubų Libane prieš bet kokį taikos susitarimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), kuris yra nusivylęs Teherano atsisakymu sudaryti susitarimą jo sąlygomis.
Paliaubas lydi smurtas
Nepaisant balandžio 17 dieną paskelbtų paliaubų, per Izraelio smūgius žuvo šimtai žmonių.
Praėjus kelioms akimirkoms po to, kai buvo paskelbta apie paliaubų atnaujinimą, Izraelis sudavė smūgį su „Hezbollah“ susijusiam Islamo sveikatos komiteto centrui pietiniame Hanufo mieste, pranešė pareigūnai. Pasak Libano sveikatos apsaugos ministerijos, žuvo šeši žmonės, įskaitant tris paramedikus.
Izraelis taip pat surengė smūgius pietiniame Tyro mieste po to, kai paskelbė perspėjimus dėl evakuacijos, o „Hezbollah“ pranešė, kad dronais taikėsi į Izraelio kareivines šiauriniame Kirjat Šmonos mieste.
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per smūgius Tyro rajone taip pat buvo sužeisti mažiausiai 37 žmonės, įskaitant šešis ligoninės darbuotojus, devynias moteris ir keturis vaikus.
Hafezas Ramadanas, gyvenantis netoli pastato, į kurį buvo nukreiptas oro smūgis, sakė, kad jame buvo apgyvendinti žmonės, pabėgę iš savo miestų dėl karo, ir kad jis buvo šalia viešbučio, kuriame buvo apsistoję daugiau perkeltųjų asmenų.
„Čia yra tik moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės, – sakė jis. – Dėl šio smūgio žmonės vėl buvo perkelti.“
Izraelio kariuomenė pranešė, kad pietų Libane žuvo dar vienas jos karys, todėl nuo kovo pradžios per susirėmimus su „Hezbollah“ žuvusių Izraelio karių skaičius išaugo iki 19. Taip pat žuvo civilis kontraktininkas.
Ji teigė, kad per pastarąją savaitę nukovė daugiau nei 220 „Hezbollah“ kovotojų ir smogė šimtams taikinių.
„Nepriimtinas“ aukų skaičius
Jungtinių Tautų (JT) humanitarinės pagalbos koordinatorius Libanui Imranas Riza sakė, kad diplomatija turi sustabdyti smurtą.
„Situacija Libane kelia didelį nerimą, – sakė jis. – Oro smūgiai ir griovimai tęsiasi kasdien, o civilių gyventojų ir civilinės infrastruktūros aukų skaičius yra nepriimtinas.“
Tačiau jis išreiškė viltį, kad Libano ir Izraelio derybos „atvers kelią politiniam sprendimui“.
Per vėliausias Izraelio ir Libano derybas D. Trumpas sukvietė pasiuntinius į Baltuosius rūmus ir prognozavo, kad per dabartinį paliaubų laikotarpį jis surengs istorinį Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) ir Libano prezidento Josepho Aouno (Džozefo Auno) susitikimą.
Šis susitikimas neįvyko, nes J. Aounas pareiškė, kad pirmiausia būtinas saugumo susitarimas, o tariantis dėl naujausio paliaubų pratęsimo apie viršūnių susitikimą nebuvo užsiminta.
Libanas buvo įtrauktas į karą Artimuosiuose Rytuose kovo 2 dieną, kai „Hezbollah“ paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausiojo lyderio Ali Khamenei (Ali Chamenei) nužudymą.
Libano pareigūnų teigimu, nuo to laiko per Izraelio atakas Libane žuvo daugiau nei 2 900 žmonių, įskaitant daugiau nei 400 nuo paliaubų įsigaliojimo.
Naujausi komentarai