 Netoli Kroatijos ir Slovėnijos sienos rasti keturi negyvi migrantai

2026-05-04 13:28
BNS inf.

Netoli Slovėnijos sienos rasti keturi negyvi migrantai, o dar du sunkios būklės išvežti į ligoninę po to, kai buvo gabenami sunkvežimiu „nežmoniškomis sąlygomis“, pirmadienį pranešė Kroatijos policija.

Netoli Kroatijos ir Slovėnijos sienos rasti keturi negyvi migrantai / Scanpix nuotr.

Dar 13 žmonių policija rado netoli Kroatijos Donje Priliščės kaimo, esančio už 70 km į pietvakarius nuo Zagrebo, jie buvo išvežti į sulaikymo centrą.

