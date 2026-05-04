Dar 13 žmonių policija rado netoli Kroatijos Donje Priliščės kaimo, esančio už 70 km į pietvakarius nuo Zagrebo, jie buvo išvežti į sulaikymo centrą.
Netoli Kroatijos ir Slovėnijos sienos rasti keturi negyvi migrantai
2026-05-04 13:28
Netoli Slovėnijos sienos rasti keturi negyvi migrantai, o dar du sunkios būklės išvežti į ligoninę po to, kai buvo gabenami sunkvežimiu „nežmoniškomis sąlygomis“, pirmadienį pranešė Kroatijos policija.
Scanpix nuotr.
