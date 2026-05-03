Nežinomos kilmės dronas, įtariama, pažeidė ir Suomijos oro erdvę

Ministerijos pranešime teigiama, kad Suomijos karinės oro pajėgos droną pastebėjo anksti ryte.
„Drono modelis ir kilmė nenustatyti“, – teigiama pranešime, kuriame taip pat nurodoma, kad dronas jau paliko Suomijos oro erdvę.
Incidentą tiria Suomijos pasienio apsauga, priduriama pranešime, tačiau jokios papildomos informacijos jame nepateikiama.
Suomija turi 1 340 kilometrų ilgio sieną su Rusija.
Rusijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad naktį jos karinės oro gynybos pajėgos 15-oje regionų, be kita ko ir netoli Sankt Peterburgo, įsikūrusio už maždaug 150 kilometrų nuo Virolahčio, perėmė 334 Ukrainos dronus.
Kovo mėnesį, po to, kai pietinėje Suomijos dalyje sudužo du Ukrainos dronai, greičiausiai nukrypę nuo kurso dėl Rusijos elektroninės karybos priemonių, Ukraina Helsinkio oficialiai atsiprašė.
ELTA primena, kad panašūs incidentai sekmadienį paryčiais buvo fiksuoti ir Latvijoje bei Estijoje.
Paryčiais dalis Estijos gyventojų sulaukė įspėjimo apie dronų pavojų
Sekmadienio rytą Estijos Veru ir Rytų Virumos apskrityse buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimos dronų grėsmės, kuris buvo atšauktas 5.30 val., pranešė šalies visuomeninis transliuotojas ERR.
Estijos gynybos pajėgos (EDF) apie 3.30 val. paskelbė įspėjimą.
„Galimas dronų pavojus Veru apskrityje. Jei pamatysite droną, slėpkitės“, – skelbta pranešime.
5.30 val. išsiųstame antrajame pranešime buvo nurodyta, kad pavojus atšauktas.
Estų laikraštis „Põhjarannik“ pranešė, kad maždaug tuo pačiu metu buvo išsiuntinėti įspėjimai ir Rytų Virumos apskrityje.
Keletas Rytų Virumos apskrities gyventojų socialiniuose tinkluose rašė virš galvų girdėję dronams būdingus garsus, o kai kurie teigė juos ir matę.
Estijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad pavojaus signalas buvo paskelbtas „dėl Rusijos karinių operacijų prieš Ukrainą“.
Kaip rašė ELTA, Rusijos valdžios institucijos pranešė apie dronų atakas Leningrado srityje.
Pasak Leningrado srities gubernatoriaus, Rusijos oro gynyba „sunaikino 35 dronus“.
Estijos Ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos departamento vadovas pulkininkas Uku Aroldas ERR pranešė, kad vienas dronas trumpam įskrido į Estijos oro erdvę Ukrainos atakos prieš Rusiją metu.
„Dronai skrido lygiagrečiai su Estijos oro siena už Estijos teritorijos ribų, tačiau, tikriausiai dėl trukdžių, buvo rizika, kad keli iš jų gali patekti į Estijos teritoriją, ir vienas iš jų trumpam įskrido, o, remiantis dabartine informacija, iš čia grįžo atgal į Rusiją, niekur nepadarydamas jokios žalos“, – sakė jis.
Pasak jo, jokios informacijos apie Estijos teritorijoje nukritusius dronus šiuo metu nėra.
ELTA primena, kad Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS) sekmadienį ryte taip pat pranešė apie praėjusį potencialų pavojų Latvijos oro erdvėje. Sekmadienį 4.42 val. NBS informavo apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje Alūksnės, Balvų, Ludzos, Rėzeknės ir Kraslavos regionuose, o 7.19 val. paskelbė, kad grėsmė praėjo.
Pastaraisiais mėnesiais Ukraina ilgojo nuotolio dronais atakuoja Rusijos naftos perdirbimo ir eksporto infrastruktūrą Baltijos jūros pakrantėse. Dėl Rusijos atsakomųjų elektroninės karybos priemonių kai kurie dronai atsidūrė Estijos, Lietuvos, Suomijos ir Latvijos oro erdvėje.
Naujausi komentarai