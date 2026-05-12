Nicoje aidėjo šūviai: du žmonės žuvo, keletas buvo sužeista

Prokuratūra pranešė, kad elektriniu paspirtuku atvykęs asmuo sustojo prie vienos maisto prekių parduotuvės, esančios netoli žinomos narkotikų platinimo vietos, ir pradėjo šaudyti iš pistoleto. Įvykio vietoje rasta septyniolika šovinių tūtelių. Šaulys po to paspruko netoliese stovėjusiu automobiliu.
Pasak valdžios institucijų, šis incidentas yra tiesiogiai susijęs su neteisėta prekyba narkotikais. Le Mulė rajonas dažnai tampa smurtinių nusikaltimų vieta ir yra laikomas problemine zona.
Naujasis Nicos meras Éricas Ciotti platformoje „X“ pranešė, kad trijų iš šešių sužeistųjų būklė yra sunki, ir pridūrė, kad dar trys asmenys patyrė šoką.
E. Ciotti paragino Prancūzijos vyriausybę skirti išteklių, kad būtų išspręsta situacija Le Mulė rajone, ir, kalbėdamas apie „karą“ su prekyba narkotikais, kritikavo personalo trūkumą, kurį miestas išgyvena jau daugelį metų.
Kaip pranešė valdžios institucijos, pradėtas tyrimas – be kita ko, dėl įtariamo organizuotos gaujos įvykdytos tyčinės žmogžudystės. Prokurorai nurodė, kad trys iš sužeistųjų jau buvo teisti už nusikaltimus, susijusius su prekyba narkotikais. Nė vienas iš žuvusiųjų teistumo neturėjo.
