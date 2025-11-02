Nigerija prašo Donaldo Trumpo surengti susitikimą po grasinimo kariniais veiksmais

Šeštadienį socialiniuose tinkluose paskelbtame pranešime D. Trumpas pareiškė, kad paprašė Pentagono parengti galimą puolimo Nigerijoje planą, praėjus dienai po to, kai perspėjo, kad daugiausiai gyventojų turinčioje Afrikos šalyje krikščionybei iškilo egzistencinė grėsmė.
Nigerija, kuri yra beveik tolygiai padalinta į musulmonų daugumą turinčią šiaurę ir daugiausia krikščionių gyvenamus pietus, yra įsitraukusi į daugybę konfliktų.
Savo pranešime D. Trumpas sakė, kad jei Nigerija nesustabdys žudynių, Jungtinės Valstijos imsis puolimo ir „jis bus greitas, žiaurus ir saldus, lygiai taip pat, kaip teroristai banditai puola mūsų BRANGINAMUS Krikščionis“.
Nigerijos prezidento Bola Ahmedo Tinubu (Bolo Ahmedo Tinubu) atstovas spaudai Danielis Bwala (Danielis Bvala) sekmadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad „Nigerija yra JAV partnerė pasaulinėje kovoje su terorizmu. Kai lyderiai susitiks, bus pasiekta geresnių rezultatų“.
„Nigerija palankiai vertina JAV paramą kovojant su terorizmu, jei tik ji gerbia mūsų teritorinį vientisumą“, – sakė jis.
„Mes nevertiname (D. Trumpo įrašo socialiniame tinkle) tiesiogine prasme“, – sakė jis.
„Žinome, kad Donaldas Trumpas turi savo bendravimo stilių“, – sakė jis, manydamas, kad šis įrašas buvo būdas „priversti abu lyderius susėsti, kad jie galėtų išlyginti bendrą frontą kovai su nesaugumu“.
Anksčiau D. Bwala savo įraše socialiniame tinkle „X“ buvo užsiminęs, kad abu lyderiai gali netrukus susitikti.
„Kalbant apie nesutarimus dėl to, ar teroristai Nigerijoje taikosi tik į krikščionis, ar iš tikrųjų į visų tikėjimų ir jokių tikėjimų atstovus, šiuos nesutarimus, jei jie egzistuoja, abu lyderiai aptars ir išspręs, kai artimiausiomis dienomis susitiks Valstybės rūmuose arba Baltuosiuose rūmuose“, – teigė jis.
D. Bwala, kuris kalbėjo telefonu iš Vašingtono, atsisakė atskleisti bet kokio galimo susitikimo detales.
D. Trumpas penktadienį paskelbė, kad „žudomi tūkstančiai krikščionių (ir) už šias masines žudynes yra atsakingi radikalūs islamistai“.
Nigerija paneigė, kad krikščionys dažniau nei kitų tikėjimų atstovai tapo džihadistų išpuolių taikiniu.
„Nigerijos apibūdinimas kaip religiškai netolerantiškos neatspindi mūsų nacionalinės tikrovės“, – šeštadienį socialiniame tinkle pareiškė B. A. Tinubu.
