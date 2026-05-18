Nigerija su JAV dar kartą drauge smogė džihadistams

JAV Afrikos vadavietė savo pranešime nurodė, kad smūgiai buvo surengti sekmadienį.
„Žvalgybos duomenys patvirtino, kad taikiniai buvo ISIS kovotojai. Šiuo metu atliekamas išsamus vertinimas. Nė vienas JAV ar Nigerijos kariuomenės narys nenukentėjo“, – teigiama pranešime.
Nauji smūgiai buvo suduoti praėjus dviem dienoms po to, kai JAV ir Nigerija paskelbė per bendrą operaciją šioje Vakarų Afrikos šalyje nukovusios Abu Bilalą al Minuki – „Islamo valstybės“ lyderį, laikomą antru pagal rangą grupuotės vadu pasauliniu mastu, kuriam nuo 2023 m. buvo taikomos JAV sankcijos.
Šiaurės Nigerija susiduria su dviguba grėsme: iš „Islamo valstybės“ sąjungininkių džihadistų grupuočių ir iš nusikaltėlių gaujų, kurios baugina kaimus ir vykdo masinius žmonių grobimus.
Ši nesaugi situacija šalyje sulaukė JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikos. Jis teigė, kad yra persekiojami Nigerijos krikščionys. Nigerijos vyriausybė šį teiginį atmetė ir tvirtino, kad krikščionys ir musulmonai nuo smurto nukentėjo vienodai.
